Od neděle 15. prosince platí na železnici nový jízdní řád. Rozsah vlaků z Mostu do Moldavy se zásadně nezměnil. Většina spojů jede ale o něco dříve, než bylo zvykem. Novinkou jsou dva přímé vlaky z Ústí do Moldavy.

Motoráček na Moldavské dráze. | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

Doposud o víkendu jezdil pouze jeden spoj, nově budou v sobotu a v neděli vypravovány dva motoráčky. První spoj do Moldavy jede už z Děčína a druhý vlak z Moldavy skončí až v Děčíně. Nasazována by měla být na tyto spoje moderní „žraločí“ souprava Regioshark. „V červnu pojednou vlaky Most Moldava denně už od 30. května, tedy celý červen. Dosud jezdily až od 10. června. O jarní prázdninách pojedou jen v týdnech 31. ledna až 7. února a 2. až 6. března, tedy v době, kdy jsou prázdniny v Ústí, Mostě a Teplicích,“ řekl Martin Müller, předseda Klubu přátel krušnohorské železnice Most-Dubí-Moldava.