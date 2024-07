Skrze okna spatříte zbytky interiéru, skladiště nejrůznějších věcí. Jedna kancelář s nábytkem, otevřenými šuplíky a železničními lejstry působí dojmem, že ji někdo chvatně opustil. Jako by byl květen 1945, kdy se k hranici blížila Rudá armáda, aby rozebrala koleje mezi Moldavou a Holzhau, a přerušila tak důležité spojení mezi oběma státy. Důsledky jsou na české straně patrné i po téměř 80 letech. Co bude dál?

Ta budova z roku 1885 je velká jako zámek. Kdyby u moldavského nádraží nebyly koleje, z dálky by si ho turisté mohli splést s neoklasicistním palácem. Vždyť je to památkově chráněný objekt. Jenže z blízka jako šlechtické sídlo stanice Moldava nevypadá. Vidíte jen chátrající barák, jehož postupný úpadek nikdo dosud nedokázal zastavit.

Nepotřebný majetek

Nádražní budova patří už osm let obci. Plán obnovy kvůli různým peripetiím nerealizovala, takže z objektu se stal nepotřebný majetek. Moldavská místní samospráva věří, že se ho po úpravě nabídky podaří prodat, například v elektronické aukci. Ta by mohla být letos na podzim. Pokud ale přijde investor, který by chtěl nemovitost koupit dřív, na aukci se čekat nebude. „Takový zájemce se ale zatím neobjevil,“ sdělil starosta David Leitermann.

Obec se hodlá budovy zbavit, protože z veřejného rozpočtu ukrajuje peníze na nejnutnější údržbu. V kasino nebo v továrnu by se objekt proměnit neměl. „Já si tam neumím představit nic jiného než apartmány nebo hotel,“ řekl starosta.

close info Zdroj: Deník/Martin Vokurka zoom_in Opuštěná historická budova vlakového nádraží v obci Moldava v Krušných horách.

Obec už nepočítá se zázemím pro cestující, takže případný soukromý investor bude mít volnější ruce pro přestavbu. „Opouštíme od toho mít tam nádražní vestibul pro veřejnost, protože Správa železnic si bude vedle budovat novou vlastní zastávku,“ dodal starosta.

Nádraží Moldava se v minulých letech dalo koupit za 7,5 milionu korun. Letos v květnu zastupitelstvo schválilo novou cenu, necelých 8,3 milionu korun, protože s budovou zároveň nabídlo přilehlý pozemek. Důvod změny? „Nádražní budova je dlouhodobě neprodejná právě z důvodu nedostatečné parkovací plochy pro budoucí využití jako apartmánové bydlení nebo hotelový provoz. Přes dlouhodobou inzerci a vyjednávání nemají investoři o samostatnou budovu zájem,“ vysvětluje usnesení zastupitelstva.

Dostavba osmi kilometrů kolejí

Zatímco obec se snaží budovu prodat, regionální instituce jednají o dostavbě osmi kilometrů kolejí, které chybějí na německém úseku trati, jež do roku 1945 propojovala Freiberg, Most a Teplice. Tým nového přeshraničního projektu „Železnice spojuje! / Die Eisenbahn verbindet!“ chystá návrh na zvelebení nevyužívaných objektů na obou stranách hranice a jejich zapojení do regionálního cestovního ruchu.

Historicky cenná výpravní budova na Moldavě, jejíž záchranu a rekonstrukci instituce prosazovaly, je také na seznamu kvůli případné pomoci, kdyby se obci prodej nepodařil.

„Každopádně by bylo dobře, kdyby nás koleje spojily s Německem, ale dlouho se o tom jenom mluví,“ řekl Vlastimil Čáp, který žije na Moldavě 40 let a vedle nádraží provozuje restauraci U Hanky. „Já si pamatuji, když sem vlaky jezdily každé dvě hodiny a lidi vozil i rychlík z Prahy. Pak ho zrušili a teď o prázdninách jezdí jen pár osobáků za den,“ dodal.

Podle něj by znovuobnovení mezistátní železniční dopravy oživilo cestovní ruch zejména ze saské strany. „Němci jsou turistický národ. O víkendu nepracují, protože jezdí na výlety. Sem přijedou auty a pak se svezou třeba do oseckého kláštera vlakem, protože moldavská trať je vyhlášená. Kdyby vedla až do Německa, jezdilo by vlakem víc lidí, takže hostů v restauraci by neubylo, spíš naopak. Vlakem by jezdili i lidi od nás, co pracují v Holzhau a dalších obcích na německé straně,“ uvedl restauratér.

I když je budoucnost nevyužívané nádražní budovy na Moldavě stále nejasná, pořád je užitečná. „Mě ten velký barák chrání před větry, hlavně v zimě,“ svěřil se chatař, který žije v sousedním domečku. Jaký bude další vývoj, nedokáže odhadnout. „Bude záležet na tom, kdo to koupí,“ uvedl.

To, že objekt chátrá, ho nezneklidňuje. „Barák stojí, turisti se přijedou podívat, pak odjedou. Pro mě ideální stav. Ale rekonstrukce by mi nevadila. Na německé straně je běžné, že ze starých nádraží dělají muzea nebo kavárny,“ dodal chatař.

V Německu se to podařilo

Inspirací na německé straně může být úzkokolejná Přísečnická dráha (Preßnitztalbahn), kde se zájem nadšenců o techniku spojil s památkovou ochranou a cestovním ruchem. Tato dráha v saské části Krušných hor u hranic s Chomutovskem vznikla v roce 1892 a nebyla dlouhá - měřila jen 24 kilometrů. „Byla to srdeční záležitost místních obyvatel,“ řekl Jürgen Herold z představenstva zájmového sdružení IG Preßnitztalbahn.

I této dráze, podobně jako moldavské, hrozil zánik. Koncem 80. let minulého století rozhodla komunistická vláda tehdejšího Východního Německa (NDR) o likvidaci Přísečnické dráhy. Dělníci začali koleje demontovat, ale obyvatelé protestovali, což v totalitních režimech nebylo obvyklé. Zaskočené úřady proto likvidaci urychlily a nasadily i vrtulník. Před pádem Berlínské zdi dráha zcela zmizela, ale brzy po nástupu demokracie se objevily první snahy o obnově železnice. Začalo s tím město Jöhstadt, které koncept dalšího rozvoje podstoupilo neziskovému sektoru.

„V roce 2000 se nám podařilo zprovoznit přes osm kilometrů původní trati. Má devět stanic, což je víc než dřív, v době největšího rozkvětu. My cílíme zejména na turistický ruch,“ sdělil Herold.

Sdružení má 630 členů, z toho 80 aktivních, kteří pravidelně pracují pro dráhu jako dobrovolníci. Obsluhují sedm parních lokomotiv a 37 vagónů, které jezdí přes 100 dní v roce. Vloni přepravily 32 tisíc lidí. Cílem sdružení je pokládat další koleje, budovat nová nádraží a mosty.

„Hledíme pozitivně do budoucna,“ ujistil Herold. Dráha žije z darů a z toho, co si vydělá v turismu. Díky tomu může sdružení pokračovat i v revitalizaci nádraží v Jöhstadtu, které se má stát muzeem.

Historie Staniční budova Moldava je součástí významné technické památky - železniční trati Louka u Litvínova – Moldava. V budově, kde kdysi sloužili čeští i na němečtí výpravčí, bývala mimo jiné celnice, pošta, telegraf, policejní stanice, restaurace a pobočka železničního učiliště. Od roku 1989 objekt začal chátrat. Obec ho získala za 3,2 milionu korun v roce 2016, aby vše postupně opravila a začala využívat. Nové vedení obce však prosadilo prodej, přestože Nadační fond Moldavská dráha / Teplický Semmering pomohl zajistit registraci nádražní budovy do státního dotačního programu Brownfield, kde byla možnost získat na sanaci budovy 50 milionů korun. Finanční podíl obce by byl 2,5 milionu Kč a na jeho zajištění byla koncem roku 2020 vyhlášena veřejná sbírka. Plán, který nakonec nevyšel, počítal i s obnovou restaurace s víc než stoletou tradicí.

