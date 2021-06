Do romantické destinace každoročně zamíří velké množství lidí z ústeckého regionu. Zejména tedy v zimním období, kdy na zámku probíhá pohádková výstava upomínající slavný příběh o Popelce. I teď ale zámek nabízí zajímavé prohlídky, při kterých atmosféru Tří oříšků také ucítíte. Moritzburg leží nedaleko Drážďan a je snadno dostupný autem či vlakem i z Čech.

Filmová vánoční klasika z roku 1973 se na zámku natáčela v česko-německé koprodukci. Interiéry zámku ale posloužil jen pro zlomek záběrů, ve skutečnosti se natáčelo hlavně venku kolem něj. Konkrétně scény, jak Popelka přijela na zámecký ples, jak nakukuje do sálu, kde uvidí tančit Doru s princem, a potom jak po schodech prchá a ztratí tam střevíc.

To „zapařené“ okno, do kterého si Libuše Šafránková vytvořila rukou malé kukátko, aby přes něj viděla do sálu na plesající hosty královské rodiny, najdete v zadní části zámku. Je dobře označeno, ale pohled z něj nevede do žádného sálu, ale někam do zámecké chodby. Navíc, celá scéna s plesem se natáčela ve filmových ateliérech.

I tak je ale Moritzburg symbolem pro Popelku a přilehlý rybník pro slavnou píseň Karla Gotta. Na každoroční hojně navštěvované zimní výstavě bývají k vidění původní kostýmy, rekvizity, sál, kde se točila scéna s bálem, ale i samotná filmová pohádka. A to i v češtině. Návštěvníci se mohou vyfotit s figurínami hlavních postav romantického příběhu. Pro mnoho německých i českých rodin je pohádka pevnou součástí vánočních oslav, letos se vysílala od začátku adventu už na 20 televizních stanicích.

Není sice zimní období, ale letní rozkvetlý park zámku Moritzburg také stojí za to. I zde se v myšlenkách setkáte s Popelkou a herečkou Libuší Šafránkovou. Zastavit a vyfotografovat se můžete na schodišti, kde Popelka ztratila legendární střevíček.

Moritzburg je barokní lovecký zámek a letohrádek saských kurfiřtů a králů. Roku 1972 vytvořil romantickou filmovou kulisu česko-německé filmové pohádky. K prohlídce nabízí historická stavba nádherné zámecké interiéry, například pokoj zdobený ptačím peřím „Federzimmer", či jedinečné barokní kožené tapety, které krášlí 11 zámeckých místností.

Popelka Libuše Šafránková zůstává v Moritzburgu všude a na všem. Ve výloze infocentra je její tvář na hrnku, kartách, pohlednicích, čokoládách a na vánočním trhu v Drážďanech je dokonce i na poštovní známce.