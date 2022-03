Nový most přes řeku ve Rtyni nad Bílinou by měl být hotový do léta

/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Nový silniční most přes řeku Bílinu ve Rtyni nad Bílinou by měl být hotový do léta, přičemž původní plán byl jaro. Do té doby potrvá stávající objížďka obce. Most je totiž propojkou mezi přivaděčem na dálnici D8 od Teplic a obcí Žalany na druhé straně. Starý vyžilý most dělníci shodili už vloni.

Výstavba nového mostu ve Rtyni nad Bílinou. | Foto: Deník/Petr Málek

„Budeme tu pracovat nejspíše do června. Mohlo to být rychleji, ale prodloužily se nám lhůty pro dodávky některých potřebných materiálů,“ říkali ve čtvrtek 24. března vedoucí pracovníci na staveništi. Zdroj: DeníkRekonstrukce byla potřeba. Zhoršující se technický stav mostu už vloni potvrdil starosta Rtyně nad Bílinou Jaroslav Liška. „Rozpadal se, oprava byla nevyhnutelná. Je dobře, že na to kraj sehnal peníze,“ uvedl. Za rekonstrukci mostu přes řeku Bílinu zaplatí kraj přibližně 35 milionů korun. V další fázi, nejspíše příští rok, pak přijde na řadu rekonstrukce mostu přes koleje. Ústecký kraj je jako investor nechává oba nahradit novou konstrukcí. „Kvůli zajištění bezpečnosti provozu je nutná náprava jejich velmi špatného technického stavu,“ informoval k tomu mluvčí krajského úřadu Martin Volf. Investice dohromady přesáhne 70 milionů korun. VIDEO: Dosloužily. Dva mosty ve Rtyni nad Bílinou nahradí nové Po mostě vede frekventovaná silnice, která spojuje dálniční přivaděč R63 s obcí Žalany. Pro řidiče je na dobu oprav vymezená objízdná trasa, která je zavede až na kruhový objezd do Bystřan. Kvůli opravě silničního mostu ve Rtyni nad Bílinou musí počítat s omezením i cestující, kteří využívají linkový autobus. Po dobu bourání a následné výstavby nového mostu jezdí autobusová linka mezi Krupkou a obcí Žim po objízdné trase.

