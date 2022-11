Silničáři nejnutnější opravy za přibližně 20 miliónů korun provedli před třemi lety, ale nakonec to vypadá na kompletní výměnu celého mostu. Podle vyjádření silničářů však rekonstrukční práce nezačnou dříve než za dva roky. Mosty jsou v současné době zakonzervované.

Podle Dany Zikešové z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se pro velkou rekonstrukci připravuje stavební povolení a další potřebná dokumentace.

Mosty se nacházejí na komunikaci I/8, která v Ústeckém kraji spojuje Lovosice z jedné strany a Bílinu z druhého směru s Teplicemi. Za městem pak přes Dubí pokračuje až k hranici s Německem. Denně po ní projíždějí tisíce aut. Mosty využívají i místní při přejezdu z jedné části města do jiné.

Doprava je na mostech svedena v obou směrech do jednoho pruhu. Během oprav se přesune v obou směrech vždy jen na jeden most. O rok později mají dělníci stejným způsobem opravit i druhý most.

Závažné konstrukční vady

Že jsou mosty na průtahu lázeňským městem v havarijním stavu, zjistilo ŘSD při jejich sanaci v roce 2019. Provedené sondy tu odhalily závažné konstrukční vady.

„Oprava je plánována tak, že bude vždy rekonstruován jeden most v jedné stavební sezoně. Celkem tedy půjde o dva roky,“ řekla v té době Deníku mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Plán zůstává stejný doposud, akorát se protahuje termín. Navýšila se odhadovaná cena. Z původních 150 miliónů dnes sahá podle odhadů ke 220 milionům korun.

Řidiči nadávají. „Tolik let už tu je to omezení a nic se neděje. Akorát tu někdo platí za pronájem značek. Přitom na první pohled most vypadá normálně,“ uvedl Pavel Jelínek z Teplic.