/FOTO/ Fotografie, které pomáhají. Sexy herečka a zpěvačka Bára Mottlová nafotila už svůj třetí charitativní kalendář. Výtěžek z jeho prodeje bude určen na pomůcky a cvičení šestiletého Kristiánka z Teplicka, který v půl roce dostal mrtvici, po níž částečně ochrnul na polovinu těla.

Křest kalendáře Somethin' UP! v Teplicích. Herečka a zpěvačka Bára Mottlová (uprostřed) a před ní stojí šestiletý Kristián. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

„Všichni, kdo ho se mnou připravovali, od fotografa Petra Kozlíka po návrhářku Debbie Brown, pracovali bez nároku na honorář jako každý rok, aby mohly jít opravdu všechny peníze na Kristiánka,“ řekla Mottlová.

Křty kalendáře Somethin' UP! byly dva – jeden v Praze a druhý v Dexi café v OC Galerii Teplice. Na akci v lázeňském městě kromě herečky Mottlové a malého Kristiánka s rodinou, byli i další jeho podporovatelé jako třeba bývalý starosta Dubí Petr Pípal či zástupci Nadačního fondu FK Teplice.. „Kristiánek je členem cyklistické party SCK Asteria Dubí. Je to bojovník. Přejeme jemu i jeho celé rodině jen to dobré,“ sdělil Pípal. Nadační fond teplického klubu věnoval malému sportovci symbolický šek na 25 tisíc korun.

Zakoupit si kalendář můžete odesláním minimální částky 500 korun (plus 85 korun je poštovné a balné) na transparentní účet 986009/5500. „Na e-mail barbora.mottlova@gmail.com mi pošlete potvrzení o zaplacení, celé své jméno, telefon, e-mail a pobočku vaší Zásilkovny. Připište i komu kalendář mám věnovat a podepsat. Sama ho pak zabalím a odešlu,“ pronesla Mottlová, která už asi rok bydlí v Teplicích. V lázeňském městě se jí líbí. „Je to tu pěkné. Oproti Praze jsem všude za pět minut, parkování není problém. Jsem tu spokojená,“ svěřila se.

Výtěžek z prodeje kalendáře Somethin' UP! bude určen na pomůcky a cvičení šestiletého Kristiánka (na snímku) z Teplicka.Zdroj: Deník/Zdeněk Traxler