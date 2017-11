Mouka, cukr, pleny. Lidem v nouzi v sobotu pomůže potravinová sbírka

Ústecký kraj – Popáté budou moci lidé v sobotu 11. listopadu pomoct těm nejchudším.

Potraviny budou moci darovat nejen v řadě obchodních řetězců, ale třeba i v děčínské basketbalové hale. Jídlo pomůže například lidem v azylových domech nebo charitách. Loni se dostalo k několika tisícům lidí.



Sáček těstovin, masová konzerva, luštěniny, mouka, cukr, balík dětských plen či dětská výživa. To všechno mohou lidé věnovat v sobotní Národní potravinové sbírce. Pomůžou tím někomu z půl druhého milionu lidí, kteří u nás žijí na hranici chudoby nebo pod ní.

„Pomoc putuje zejména k seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám a dětem z dětských domovů,“ řekla Pavlína Kalousová, předsedkyně sdružení Byznys pro společnost, které sbírku spoluorganizuje.

PRODEJEN PŘIBÝVÁ

Když potravinová sbírka v roce 2013 začala, zapojila se do ní v celé ČR necelá stovka prodejen. Letos jich je 750, z toho téměř 70 pochází z Ústeckého kraje.



"Pod záštitou Potravinové banky v Ústeckém kraji se v okresech Litoměřice, Ústí nad Labem, Teplice a Děčín loni vybralo téměř 9 tisíc kilogramů potravin. Obdarovali jsme přes 4000 lidí žijících v nouzi,“ řekla ředitelka Potravinové banky Radka Brychtová.



A letos by se mělo podařit vybrat ještě více. Do projektu se totiž zapojilo výrazně více obchodů. Podle průzkumu se navíc do sbírky plánují zapojit více než dvě pětiny lidí v ČR.

JÍDLO NA MĚSÍCE

Pro jednotlivé azylové domy nebo charity může potravinová sbírka zajistit jídlo pro jejich klienty i na řadu měsíců. Například azylovému domu v Rumburku, který provozuje sdružení CEDR, potraviny ze sbírky vystačí na čtyři až šest měsíců. Sbírka CEDR loni vynesla přes půl tuny jídla.



„Potraviny využívámei při terénní práci a rozdělujeme je i dalším organizacím v regionu,“ řekl loni po potravinové sbírce ředitel CEDR Miroslav Řebíček.

Poprvé se do sbírky zapojí při utkání nejvyšší české soutěže proti Kolínu také děčínští basketbalisté. „Myslíme si, že čím více lidí se do tohoto projektu zapojí, tím samozřejmě lépe. Rádi bychom vyzvali naše fanoušky, aby nám tuto sobotu donesli potraviny či drogistické zboží k nám do haly,“ vyzval příznivce děčínského basketbalu kapitán týmu Jakub Houška.

Basketbalisté pak věnované jídlo odvezou do děčínského Centra sociálních služeb. To kromě jiného provozuje azylový dům.

Kde a které potraviny můžete darovat?Prodejny řetězců Tesco, Globus, Penny Market, Kaufland, Albert, Lidl, BILLA, Makro a ve všech drogeriích DM market a ROSSMANN. Přehled prodejen zapojených do Národní potravinové sbírky najdete na www.potravinypomahaji.cz.

Potraviny: Konzervy a polévky všeho druhu, cukr, luštěniny, těstoviny, rýže, olej, sirupy, kečupy, džemy, med, kompoty, čaje, mouka, piškoty, sušenky, cereálie, dětská výživa, atd. Drogistické zboží: Prací prášky, sprchová mýdla, čisticí prostředky, šampony, prostředky k ústní hygieně, dětské pleny, toaletní papír, papírové kapesníky.