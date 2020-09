V případě Hiltonu by šlo o teprve druhé město v ČR, kde by hotel této značky stál. „Teplice coby historicky významnou lokalitu v republice jsme si vybrali jako kvalitu. O tu nám jde především. Své služby se snažíme mít na nejlepší možné úrovni. Proto jsme i pro město Teplice dobrou zárukou, která sem může přitáhnout řadu našich klientů,“ řekla v pondělí na jednání teplických zastupitelů, kde byl nový projekt prezentovaný, ředitelka oddělení pro rozvoj hotelů Hilton Magdalena Sekutowska.

Hotel by měl dokreslit vjem z celého náměstí, kde už stojí dvě obchodní centra a radnice. Podle Sedláčka je potřeba, aby se náměstí dotvořilo do komplexu zapadajícího do dnešní doby. Západní strana, kde léta stojí nevyužitá budova Telecomu, tomu ale zatím brání. „Po demolici dřívějších objektů před 60 lety nebyla koncepce. Tato budova sem nikdy nezapadla. Před 20 lety se rekonstruoval střed náměstí, pak se vystavěla nová centra. Je vhodné komplex dokončit nějakou odpovídající stavbou,“ sdělil teplický architekt.

Hotel chce do roku 2024 postavit firma JTH Group místního podnikatele Jaroslava Třešňáka. Proto také už od soukromníka odkoupil budovu Telecomu. Plán na hotel navíc počítá i s tím, že společnost odkoupí od města pruhy zeleně na náměstí a v Alejní ulici. „To bude ale záležitostí až dalších jednání,“ poznamenal primátor Hynek Hanza. Nicméně podle architekta Sedláčka není projekt závislý na tom, jestli město pozemky prodá nebo ne.

V zastupitelstvu vyvolal Třešňákův záměr záporné i kladné reakce. Někteří zastupitelé se v souvislosti s plánem na výstavbu hotelu obávají, že prezentovaná desetipatrová budova bude příliš vysoká a zastíní tak například historickou radnici. Jiní si naopak slibují, že Hilton lázeňské Teplice zviditelní.

Nezastíní radnici?

Teplický developer přišel s návrhem na hotel už před několika lety. Pracovně ho pojmenoval Mozart, součástí měl být malý pivovar s pivními lázněmi. Záměr se od té doby změnil. I Hilton už má více verzí, jak by hotel mohl v konečné podobě vypadat. Architekt Sedláček zastupitelům v pondělí 14. září představil vizualizaci upraveného původního návrhu, kterým byla nižší modrá stavba ve tvaru připomínající půlkruh. Podle vedení města by ale takový vzhled byl vhodnější spíše někam na pobřeží.

Zatím poslední a „zelenější“ verze vizáže hotelu podle architekta stavbu vhodně zařadí k už stávajícím budovám na náměstí Svobody.