FOTO: V Mrzlicích na Hrobčicku pověsili na věž kostela nové ciferníky

Po úzkých schodech v útrobách věže by se s velkým a těžkým ciferníkem nevytočili, takže na pomoc museli povolat plošinu. Ta desku s římskými číslicemi a ručičkami vynesla do výšky 21 metrů. Podívejte se na ochutnávku několika fotografií z akce. Byla to zajímavá a pro obec premiérová záležitost.

Na kostel v Mirošovicích pověsili ciferníky k hodinám. | Foto: Deník/ Petr Málek

Z Mrzlic připravujeme reportáž. Sledujte dál Teplický deník, bude i více fotografií z pondělní dopolední instalace.