Návnady našli strážníci při běžné obchůzce. Podle ředitele Městské policie Dubí Tomáše Pykala se jednalo o uzeninu, do které byly vmáčknuté podezřelé granule. „Mohlo jít o jed. Čekáme na výsledek expertizy,“ uvedl.

Síla Facebooku

Na nebezpečné návnady místní obyvatele během odpoledne upozornila prostřednictvím Facebooku Iva Vašková. V diskuzní skupině Dubí uvedla, že mělo jít o kolečka salámu se zapíchanými ostrými hroty. „Městská policie nástrahy odklidila,“ snažila se uklidnit místní pejskaře. Nicméně ti by měli být i nadále pozorní. Případ šetří policie.

Strážníci ještě během odpoledne prošli okolí místa nálezu, zda podobných návnad není více. Našly se tři, dvě na ulici, jednu měl místní obyvatel na své zahradě.

Město se také snažilo varovat své obyvatele prostřednictvím Facebooku. O tom, co se stalo, napsal na stránky města tajemník Radek Kindl. S upozorněním, jak postupovat, když někdo ještě něco podobného v dohledné době najde. „Věnujte tomuto pozornost, zejména s ohledem na domácí zvířátka a poučte své děti. V případě nálezu podezřelé návnady s ní nemanipulujte a informujte městskou policii,“ uvedl.

Vodit psy na vodítku

Strážníci ve Mstišově doporučili místním lidem, aby si teď raději dávali velký pozor při venčení na své psy, zejména aby se jim nezaběhli do parku a něco tam náhodou nesežrali. „Majitelé by je měli mít preventivně na vodítku a nepouštět je na volno,“ doporučuje velitel městské policie Tomáš Pykal.

Na Facebooku Dubí se pod informací o nalezených návnadách s podezřelými granulemi ihned po zveřejnění rozjela diskuze. „Je to čím dál horší, zajímalo by mě, co se bude dít dál,“ napsal Ruda. „Ten, kdo to udělal, by si to měl sám sežrat,“ přidala svůj názor Iva.

Před rokem měli podobný problém v Košťanech. V ulicích na zemi tam našli lidé nakrájená kolečka salámu propíchané hřebíky. Před lety stejný případ zaznamenali v Duchcově a nebo v teplické části Prosetice. „Šla jsem venku se psem. V trávě tam byl pohozený salám a v něm jehly. Naštěstí jsem měla psa na vodítku, tak to nesnědl,“ vyprávěla tehdy Jaroslava Poláková z místního sídliště. Policie tehdy nikoho, kdo by to dělal, nenašla.