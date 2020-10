Teplický soud poslal ve středu 14. října dopoledne do vazby muže, kterého policie viní ze smrti roční holčičky v Teplicích. Jde o případ z uplynulého víkendu, kdy záchranka zasahovala u batolete, které bylo v ohrožení života. Posléze v nemocnici zemřelo.

Případ Deníku v pondělí 12. října potvrdila policejní mluvčí Šárka Poláčková. Bližší okolnosti ale nesdělila. "Mohu potvrdit, že krajští kriminalisté vyšetřují násilný trestný čin, ke kterému došlo v sobotu v Teplicích. Vzhledem k tomu, že poškozený je nezletilý, nebudeme poskytovat žádné další informace," konstatovala. Záchranka malou holčičku s těžkými zraněními převezla z Teplic do ústecké nemocnice, kde dítě zraněním podlehlo.

Malou holčičku měl zranit přítel matky, který byl v tu dobu opilý. Dítě mělo mít kromě poranění hlavy i zlomeniny a podlitiny po celém těle. Policie podezřelého muže zadržela na místě, než skončil za mřížemi, musel absolvovat detoxikaci ve zdravotnickém zařízení. Od neděle 11. října byl v cele předběžného zadržení, odkud na základě středečního rozhodnutí soudu putuje do vazby. Tam bude čekat na soud.

„Státní zastupitelství kvalifikovalo případ jako trestný čin těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti, za což hrozí odnětí svobody od 8 do 16 let. Bude na orgánech činných v trestním řízení, alespoň podle konceptu vyšetřovacího spisu, provádět dokazování ještě v dalších směrech,“ uvedl soudce Miroslav Čapek, který v úterý poslal dotyčného muže do vazby. Podle něj by jednání agresora mělo být kvalifikováno jako zločin vraždy spáchaný na nezletilém dítěti.

Dítě doma v křečích našla jeho matka, když se v sobotu odpoledne vrátila z práce. Přivolala záchranku. Muž byl v té době také doma, opilý a na nic si údajně nepamatuje. Dítě mělo zranění, která vykazovala domněnku, že s ním musel někdo mlátit o zem. Muž se k tomu u soudu nevyjádřil. Vazbu akceptuje. Nad tím, co se stalo, projevil lítost.