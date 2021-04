Teplice se po 30 letech vrátí k vlastnímu dopravnímu podniku. Záměr vedení města na založení vlastní společnosti pro zajištění provozu MHD schválili v pondělí 19. dubna odpoledne na svém jednání zastupitelé.

MHD Teplice, ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Málek

Na to, v jakém režimu bude nová společnost fungovat, si město nechá do léta vypracovat právní analýzu. Paralelně budou muset úředníci z odboru dopravy připravit předběžnou finanční rozvahu, kolik peněz celá transformace bude stát. Změna v dopravě by měla nastat od ledna 2024. Do té doby bude platit smlouva, kterou má nyní město ohledně zajištění MHD se společností Arriva.