Vandalové, bordeláři a občas i moderní pytláci škodí myslivcům v revírech na Teplicku. Likvidace černých skládek přijde správce lesů na nemalé peníze. Poničené vybavení pak stojí dvojnásobnou práci. Někdy je chování lidí až nepochopitelné.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Drahomír Stulír

Vedle cesty nad domky a zahrádkami v malé lesní roklině v lokalitě Na samotě v Bystřanech to vypadá, jako kdyby tam v minulosti vyklopilo celý náklad popelářské auto. Odpad tu musí ležet už několik let, protože zarůstá trávou. „Běhám tam často okolo. Vždy se podivuji, co dokážou lidé vyhodit. Nechápu, že když už mají naložené auto, proč s tím namísto do lesa nezajedou někam na sběrný dvůr, kde to mohou bezplatně odevzdat,“ podivoval se Milan Prokop z Teplic.