Proběhla masáž srdce. Teprve po druhém výboji defibrilátoru si mohli policisté v dramatické situaci oddechnout. Muž začal po několika minutách sám dýchat. V tu chvíli na místo přijela přivolaná záchranka.

Sanitka po nezbytné stabilizaci převezla muže do nemocnice s podezřením na recidivu infarktu. Nebylo to poprvé, co policejní defibrilátor takto pomohl.