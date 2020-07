"Dvacet dobrý, ale voko bere" neboli Monkey Business vyráží na výroční dvacetiletou šňůru. Zastávka rozjetého hudebního vlaku bude v sobotu 18. července od 19 hodin na Doubravce.

Monkey Business | Foto: Hynek Dlouhý

Koncert prý bude oslavou jednoho z nejlepších životních stavů člověka. „A to je, když má našinec bytelnou kapelu, navíc plnou kamarádů, spoustu skvělých fanoušků. Takový stav trvá už dlouhých dvacet let a zdá se, že to ještě hodnou chvíli potrvá,“ říká frontman skupiny Matěj Ruppert. Z podia na Doubravce zazní písně z různých období, některé v lehce modifikovaných úpravách.