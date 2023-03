Teď je tam pastvina, u ní dopravní cedule se jménem Krupky, první paneláky až o kus dál. Na pozemku velkém 85 tisíc metrů čtverečních by ale už brzy mohlo vyrůst až sedm desítek rodinných domů. Za stavebním záměrem je severočeská firma HSC Holding. Oznámila to v procesu EIA, který předchází vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Investor doufá v získání razítek od krupského městského úřadu a teplického magistrátu ještě letos. Infrastrukturu pro nové rezidenční bydlení chce mít hotovou do roka.

Severočeští developeři nejspíš věří, že o bydlení na výši bude zájem i v nynější krizi s vysokými úroky hypoték. Vypovídá o tom fakt, že podobný záměr na Teplicku má i investor Eduard Jarina z Lomu. V Háji u Duchcova chce už letos začít s budováním sítí, chodníků, kanalizace, osvětlení a dalšího potřebného zázemí postupně až pro šest desítek nových domů. Mají stát na pozemku velkém 130 tisíc metrů čtverečních nedaleko rybníku Knížák. Územní rozhodnutí i stavební povolení má v režii teplický magistrát.

Včera, dnes a zítra. Začala proměna opomíjeného náměstí v Teplicích

Oba plány i s podrobnostmi vyplývají z veřejně dostupné databáze stavebních záměrů v procesu EIA. Deníku je potvrdily osoby obeznámené s oběma záměry. Ladislava Čurdu za HSC Holding v případě plánu na výstavbu v Krupce se redakci pro bližší komentář nepodařilo kontaktovat. „Z naší strany je to asi velké riziko,“ komentoval hájský záměr s ohledem na současnou krizi Jarina a dál se omluvil s tím, že je nemocný.

Podle odborníka na severočeský realitní trh je i přes krizi podobně zaměřený development sázka na jistotu. „Lidé hledají klid, soukromí, ale zároveň se základní občanskou vybaveností a s dobrým spojením do většího města,“ poukázal Ondřej Dobrovolný z Bono realit. A připomíná, že na Teplicku už skončilo nebo ještě dobíhá několik starších záměrů, které už dostaly razítka: v Bystřanech, v dubském Mstišově nebo ještě starší projekty v částech Krupky Vrchoslav a Unčín a blíž Ústí v Přestanově.

To třeba na Litoměřicku se o masové kontinuální výstavbě rodinného bydlení mluvit nedá. Podle Dobrovolného je Teplicko příhodnější díky většímu počtu stabilních zaměstnavatelů. Je odsud blízko i do Ústí či Mostu. A do německého pohraničí. „Často, když jsem v Teplicích, mám zájemce, kteří říkají, že jsou pendleři. Ti si bydlení v rodinných domech můžou dovolit,“ zmínil makléř. Dalším lákadlem v oblasti jsou relativně nízké ceny pozemků.

S klacky pod nohama

Podobně velké projekty ale nejsou pro investory obvykle jednoduché. Profesionálové z regionu, s nimiž o tom Deník mluvil, hovoří o přehnaných nárocích a někdy doslova o házení klacků pod nohy v režii orgánů, bez jejichž razítka se stavebník neobejde. Povolování se leckdy táhne, v samosprávách ho komplikuje střídání zastupitelstev, která si někdy nepředají informace.

Zástupci obcí to vidí jinak, i když si s přílivem nových obyvatel přijdou na větší podíl z daní. „Není to jen o tom, že si někdo rozhodne postavit 70 domů s tím, že prospěje všem,“ připomněl starosta Krupky Jan Kuzma. „Každé město chce být hezčí a větší. Ale na druhé straně je důležité, aby se vešly děti do školek a škol, aby byla dostatečná dopravní obslužnost,“ vypočítal Kuzma.

Podobného názoru je i Irena Pipišková, starostka Háje u Duchcova. I tento úřad se má vyjadřovat k záměru u Knížáku. „Napojení bude ve středu obce úzkou komunikací, čekáme tam možné problémy a rizika, pokud tam mají jezdit hasiči nebo popeláři,“ naznačila starostka něco z „vysvědčení“, které dá úřad stavebníkovi.

Takto v Krupce vzniká nový park z torza koupaliště. Práce tu jsou na rok

Podle Pipiškové mají soukromí investoři v Česku snahu co nejvíc povinností naložit na obec, které po dostavbě předávají komunikace. „Aby se obec starala o zimní a letní údržbu, platila osvětlení, udržovala zeleň a dětské hřiště,“ poukázala starostka. „Máme jen dva malé obchůdky, nemáme lékaře,“ upozornila hlava Háje, který by přesto mohl v příštích několika letech nabobtnat až o dvě stě lidí.

Vznik satelitů s domy jak přes kopírák nebývá po chuti starousedlíkům. „Ale když bude obec chytrá, dá se to regulovat územním plánem,“ řekl k tomu makléř Dobrovolný. „Dokonce by se měla dát nastavit minimální výměra stavebního pozemku. Tím se reguluje počet domů, které reálně vyrostou,“ dodal expert. Podle něj lze na developerovi vymoct i dětské hřiště, školku nebo prodejnu potravin.