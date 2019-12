Celkem mají bohoslužeb v rámci děkanství na tento den naplánovaných devět. Proto se také na faře slaví Štědrý den už o dva dny dříve, než připadá v kalendáři.

„Naše Vánoce se neliší od běžných rodin. Také máme štědrovečerní večeři, někdy stromeček, jindy ozdobené větvičky, dáváme si dárky,“ říká teplický kněz. To, že bude farářem, oznámil rodině právě na Štědrý den. „Maminka to tehdy oplakala, ale ne proto, že byla nešťastná. Něco ji na tom dojalo,“ vzpomíná.

Tradice se na faře příliš nedrží. „Nelijeme olovo, občas si zazpíváme koledy. Žádné házení střevícem. Když někdo rozkrojí jablko, tak jen proto, abychom ho snědli,“ poodkrývá Kuchař vánoční dobu v místním děkanství.

Rušno mají tepličtí faráři nejen o Vánocích, ale také už v těchto dnech. Nehoní se ale po obchodech za dárky. Chystají sváteční dny. „Především musíme vytvořit rozpis bohoslužeb. Je to podobné, jako když mají na obchodech napsán vedle obvyklých otevíracích hodin ještě přesný rozpis na vánoční sváteční dny. A to musíte časově vymyslet, aby to sedělo, vytisknout, vyvěsit do všech sedmi kostelů a rozeslat na řadu adres,“ naznačuje, co se právě děje na faře.

„Vyřešit se musí adventní věnce, stromečky a jejich nazdobení, úklid kostelů, kdo kdy a kde bude hrát a zpívat při bohoslužbách,“ přidává ze seznamu aktivit. Připravit si pak ještě vánoční promluvu, aby byla srozumitelná a přínosná pro lidi, kteří běžně do kostela nechodí. To už je jen třešnička na dortu.

S lidmi pracuje rád

Původně chtěl být učitelem. Nakonec se ale stal knězem. Začínal u salesiánů. Kromě kostela dochází také do vězeňské kaple, kde pomáhá s vírou odsouzeným. Práci s lidmi v kostele má rád. Nejvíce jich prý potkává právě o Vánocích, kdy jsou svatostánky plnější než během roku. Vidí za tím legendu vánočního příběhu o narození v chudobě a z lásky, která stále oslovuje. „Je tam dítě, což normálního člověka dojme a má snahu ochraňovat, pomáhat a mít radost. Může být u toho, jak se z toho malého človíčka stává osobnost objevující a naplňující možnosti, které v sobě má už od svého počátku. A když je tam ještě řeč o obdarování a lásce, málokdo tomu odolá,“ říká Radomír Kuchař.

Na závěr přidává recept na šťastné Vánoce a další pohodový život. „Zbavme se všech výhrad, které vůči sobě máme. Přál bych každému, aby zjistil, kdo je, přijal to a dokonce si to zamiloval a byl na to hrdý. Ne pyšný, ale trvale šťastný, že je právě sám sebou. Je to sice nelehké, ale ne nemožné. Chvilku to bude trvat, ale pracujme na tom. Je to dobrodružná cesta a stojí za to.“

Vánočně laděný rozhovor s teplickým farářem si můžete přečíst na webu Teplického deníku.