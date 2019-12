Přes týden už platí na železnici nový jízdní řád. Rozsah vlaků z Mostu do Moldavy se zásadně nezměnil. Většina spojů jede ale o něco dříve, než bylo zvykem.

Na Moldavu jezdí mašinka denně. | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

Novinkou jsou dva přímé vlaky z Ústí do Moldavy. Doposud o víkendu jezdil pouze jeden spoj, nově jsou v sobotu a v neděli vypravovány dva motoráčky. Do Moldavy můžete motoráčkem vyrazit i teď po dobu vánočních prázdnin, a to každý den. Z Mostu do hor vyjíždí mašinka v 6.41, 9.30 , 13.20, 16.42. Pravidelná železniční doprava do hor skončila v roce 2011. Od té doby jezdí na Moldavu vlaky pouze o víkendech, svátcích a prázdninách.