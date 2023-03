Lidé na sídlišti Nová Ves v Teplicích si stěžují na stavbu nových domů, které tam buduje společnost JTH Teplice. Domy měly být původně pětipatrové. Na jednom z nich ale dělníci dělají o jedno patro navíc. Věcí se zabývá stavební úřad v Teplicích. Investor Jaroslav Třešňák mluví o chybě, která se stala při vyřizování stavební dokumentace v jeho společnosti.

Pohled na staveniště na Nové Vsi v Teplicích. | Foto: Deník/Petr Málek

„Stavební úřad začal na základě podnětu bezodkladně konat kroky podle stavebního zákona a správního řádu,“ sdělil Deníku mluvčí města Teplice Robin Röhrich.

Obyvatelé zejména protějšího domu se zlobí, že jim nové objekty vadí v dosavadním výhledu na Krušné hory. „Na projektech jsem všude viděl pět pater. Ale zrovna u toho před mým oknem staví najednou šesté. Jedno patro navíc mi definitivně znemožní výhled na hory,“ zmínil muž ze sídliště Nová Ves, kde nové domy vyrůstají. Nové bytové jednotky společnost staví u velkého parkoviště v Novoveské ulici.

Koupaliště, náměstí, Mlýnská, Trnovany, mrakodrap. Takto se změní Teplice

Developer Jaroslav Třešňák, který je v čele holdingu JTH, o současné situaci ví. „Byl jsem to řešit v minulých dnech přímo na místě. Chyba se stala na naší straně, a štve mě to. Pro lidi je to tam novinka, protože jsme udělali dodatečnou změnu ve stavbě. Naplánované zásahy do stavby máme samozřejmě zadokumentované, včetně změny projektu. Bohužel jsme o tom neinformovali příslušný stavební úřad pro komunikační chybu v rámci naší společnosti. Už to samozřejmě řeším a budu to v tomto duchu projednávat také na městě, kam si mě pozvali začátkem dubna,“ reagoval na dotaz Deníku stavitel.

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat

O vzniklou situaci se zajímá také primátor Teplic Jiří Štábl. Odpověděl na dopis jedné stěžovatelce, která o současném vývoji na stavbě radnici informovala. „Vámi popisované skutečnosti už řeší odbor územního plánování a stavebního řádu. Správní orgány musí postupovat v mantinelech platné legislativy. Zároveň si dovoluji dodat, že jsem investorovi, stejně jako i kolegové z vedení města, osobně volal. S aktuálním počínáním hrubě nesouhlasil. Tato situace mě přirozeně mrzí, nicméně mám důvěru v naše správní orgány a jejich počínání,“ tlumočil Deníku primátor, co bylo obsahem jeho odpovědi stěžovatelce.

Naštvaný na pana Třešňáka je teplický zastupitel Adam Souček, který v zastupitelstvu vystupuje za Volbu pro Teplice. „Doufám, že vedení města Teplice i ostatní úřady a instituce vyjádří k dodatečnému povolení na změnu stavby negativní stanoviska, která vydání dodatečného stavebního povolení neumožní,“ zmínil. Podle něj to vše bylo předem připravené. „Předpokládám totiž, že podnikatel Třešňák měl od začátku celého projektu záměr postavit ve svých bytových domech více než pět pater, ale při vydávání původního stavebního povolení určitě hrály roli podmínky a objektivní skutečnosti (např. neporušení rázu krajiny, hygienické či osvitové podmínky), které právě neumožnily vydání povolení na vyšší bytové domy hned při zahájení výstavby,“ dodal.

Tragédie v Teplicích. Při nočním požáru bytu zemřel muž a popálil se hasič

Jaroslav Třešňák se k dalším skutečnostem ohledně stavby zatím nevyjádřil s tím, že vše potřebné nejprve projedná jeho společnost na stavebním úřadu, kam je k jednání ohledně údajného porušení stavebního zákona pozvaný.