„Sotva stála na nohou. Je už tak otrlá, že jde klidně mezi lidi a sahá jim přímo do talířů. Pro nás je to takový kolotoč. Hlídka ji odveze na záchytku, kde se vyspí. Ráno ji pustí. Odpoledne nás už zase k ní někdo přivolá,“ popsal zkušenosti ředitel teplické městské policie.

Strážníci podle Chrdleho ze zákona více udělat nemohou. Žena se nechová agresivně. Akorát ráda pije. Pro okolí není nebezpečná, pouze otravná. V Teplicích není jediná. Notorických alkoholiků strážníci znají během své praxe více.

„Několikrát jsme už řešili skupinku bezdomovců posedávajících s krabicovým vínem na lavičce na Benešově náměstí nebo u divadla. Když je vykážeme, přesunou se jinam,“ podotkl Chrdle.

Strážníci v ulicích v podobných případech spolupracují se záchrankou. U opilých lidí se sjíždějí společně. Místa se mění. „Válejí se všude možně. Většinou po lavičkách nebo na trávě v parku,“ dodal šéf strážníků.

Přivolaný lékař rozhodne, kam dotyčného dopravit. Většina alkoholem opojených mužů a žen končí právě na záchytce, kterou před rokem zprovoznila Krajská zdravotní v areálu teplické nemocnice. Poplatek za hospitalizaci v zařízení je 3 000 korun. Ne každý ale hned za noc zaplatí. „Pobyt uhradí přibližně pětina hospitalizovaných, někteří i na splátky,“ zmínil ředitel zdravotní péče v teplické nemocnici Tomáš Hrubý s tím, že při neuhrazení poplatku posílá finanční oddělení nemocnice upomínku.

„Jestliže ani poté dluh neuhradí, přistupujeme k právnímu vymáhání dlužné částky,“ vysvětlil ředitel. Provoz záchytky dotuje kraj.

Kromě alkoholem zmožených lidí se na záchytce starají také o toxikomany dovezené z ulice. Ti jsou prý mnohem agresivnější. Jednou takový člověk dokonce fyzicky napadl muže z personálu tak, že musel zůstat v pracovní neschopnosti. Výjimkou není ani to, že sestra najde při příjmovém vyšetření u takových lidí „nádobíčko“ pro přípravu drog.

Převládají muži

Nejvíce klientů záchytné stanice je z domovského Teplicka. „Následují okresy Ústí nad Labem, Most, Děčín, Chomutov, Litoměřice a Louny,“ vyjmenoval mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký. Personál oddělení zde podle něj ošetřil od uvedení do provozu 13. května 2019 do poloviny května letošního roku 822 klientů. Hospitalizováno bylo 618 mužů a 151 žen. Jde o jediné zdravotnické pracoviště tohoto druhu v Ústeckém kraji.

Obavy z nárůstu opilců a bezdomovců v Teplicích netajil vloni primátor Hynek Hanza. Po roce provozu je ve svém postoji smířlivější. „K enormnímu nárůstu počtu lidí bez domova v našem městě nedošlo, takže se mé obavy naštěstí nenaplnily. I tak bych byl ale mnohem raději, kdyby měli takové zařízení v každé nemocnici v okresním městě. Právě kvůli tomu, aby nemohlo dojít k případnému riziku, že přivezený a problematický člověk v podnapilém stavu zůstane v daném okrese,“ zmínil Hanza.

Po zřízení krajské záchytky zdravotníci akutních příjmů z nemocnic celého Ústeckého kraje dlouhodobě volali, protože 18 let po zrušení záchytné stanice v Bílině opilci a zdrogovaní končili na jejich lůžkových odděleních.