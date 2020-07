Změnil se původní pracovní název hotelu, který chce místo staré budovy Telecomu postavit na na náměstí Svobody Třešňákova společnost JTH. Místo Mozartu má být Hilton.

Lázeňské město by se v takovém případě po Praze stalo druhým místem v České republice, kde tento řetězec působí. Jaroslav Třešňák už nechal vedle pošty vybudovat nové prostory pro telefonní ústřednu, která je ve staré budově. Samotný hotel by měl vyrůst do 4 let.