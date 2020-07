Žádosti a prezentace projektů podávaly obce do letošního jara. Některé stavby už stojí a slouží cílové skupině – dětem. Jako modlanské hřiště, které vzniklo na dosud nevyužívané ploše naproti potravinám u kostela a od 1. června už na něm dovádějí děti. „Jeho vybudování je prvním krůčkem k revitalizaci celého centra obce Modlany,“ řekl místostarosta Petr Hubený. Modlanští si hřiště pochvalují. „Je prostě parádní,“ myslí si Milena Dubová. Modlany na stavbu doplatily po milionové injekci od ministerstva 400 tisíc korun.

V Novosedlicích poputuje půl milionu korun na obnovu hřiště v Nezvalově ulici. Podle smlouvy o dílo dotvoří hřiště moderní dřevěné herní soustavy a také bezpečnostní povrch. Plochu osadí dvě věže se skluzavkami, hrazdy nebo řetězové houpačky.

Téměř dva a půl milionu korun zainvestují do nového dětského hřiště Bystřany. Z dotací pokryjí více než 1,7 milionu. Dva miliony korun na téměř třímilionový projekt získaly i Žalany. V místní základní škole vybudují víceúčelové hřiště.

O dotace žádal i Proboštov, který chce vybudovat v Přítkově centrum aktivního odpočinku pro všechny generace. To zatím v Přítkově chybí. Jeho součástí bude i dětské hřiště, na které získala obec téměř milion a půl z nutných 2,3 milionu.

„Součástí areálu budou herní prvky pro děti, ale také krytá pergola, ohniště nebo prostor pro kopanou,“ vyjmenovala starostka Proboštova Jana Čermáková.

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo dotace pro obce v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Pro obce od tří do deseti tisíc obyvatel je stále ještě otevřená jedna výzva, a to na obnovu a vybudování sportovní infrastruktury pro své kluby. Žádosti je možné podávat do konce srpna. Program tím ale nekončí. „Na podzim budou vyhlášeny další výzvy a věřím, že ti, kteří pro letošní rok žádost nepodali nebo jejich žádost nebyla podpořena, těchto výzev využijí,“ sdělila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Pro malé obce jsou několikamilionové investice cíle, na které by bez dotací nedosáhly. Letos jim to ztíží i situace kolem COVID-19 a následném kompenzačním bonusu. V případě Proboštova ztráty dosáhnou skoro devíti milionů. „Kdyby epidemie nepřišla, byli bychom i bez dotace schopní stavět. Teď by to ale bez ní bylo těžké,“ dodala starostka Čermáková. Pro přítkovskou investici vyhlásí obec v příštím týdnu výběrové řízení, stavět by se mohlo na konci srpna. Na přelomu září a října by multifunkční areál vítal první návštěvníky.