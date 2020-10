Měrunice, Kladruby či například Ledvice. Na Teplicku jsou i přes rychle šířící se nákazu místa s nulovým výskytem koronaviru, jak ukazují oficiální data ministerstva zdravotnictví v závěru týdne. Naopak nejvíc nemocných je ve velkých městech, v přepočtu na hustotu obyvatel ale vedou menší obce. Pomyslného Černého Petra ve srovnání všech 34 měst a obcí v okrese si vytáhli v Srbicích. Deník vám přináší čísla nakažených v jednotlivých obcích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

„Co vím, tak si to přinesli lidé ze zaměstnání a nakazili doma postupně další členy rodiny,“ komentovala situaci starostka Srbic Lenka Polcarová. Nějak kriticky to ale nevidí. V obci mají 8 nakažených z celkového počtu 454 obyvatel, což je v přepočtu nejvíc v rámci celého okresu. Deník má k dispozici data, jak to vypadá v jednotlivých obcích regionu, kde je situace nejhorší, a kde naopak nejpříznivější. Zjišťovali jsme reakce starostů a doporučení z hygieny. Více v článku, kde je také tabulka počtů nakažených v obcích, ve vašem okolí.