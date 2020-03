Na železniční trati 135 v úseku Most - Osek město je teď výluka, potrvá až do 17. dubna letošního roku. Účelem výluky je pokračující revitalizace trati, informovala o tom Správa železnic.

České dráhy kvůli tomu přistoupily k následujícím opatřením, a to prozatím v období od 22. března do 31. března: zrušeny jsou v inkriminovaném úseku bez náhrady vlaky Os 26800, 26801, 26802, 26803, 26804, 26805, 26806 a 26807. Koronavir Covid-19, a s ním související vládní nařízení, promluvily do provozu na turistické lince T8 Děčín – Ústí – Moldava. Vlaky na této lince byly prozatím zrušeny do 31. března.