Většinu letních táborů pořádaných domy dětí a mládeže v teplickém okrese si rodiče rozebrali ještě před začátkem pandemie. Teď ale není jisté, jestli se všechny uskuteční. Dostupné informace z vlády se totiž rychle mění. Podle rozvrhu povelikonočního rozvolňování navrženého vládou se tábory měly rozjet začátkem léta při dodržení přísných podmínek. Ve středu minulý týden ale zaznělo, že budou zřejmě až v srpnu. Nově platí zase původní termín s tím, že má vláda o táborech podle aktuální situace definitivně rozhodnout v květnu.

To vrhá do nejistoty rodiče i pořadatele. „Zrovna jsme to u nás řešili. Ale ono se vlastně ještě nic neví. Tábory máme připravené, z většiny prodané, nicméně vůbec nevíme, zda budou. Máme je rozloženy do obou měsíců prázdnin, tak uvidíme,“ řekla Šárka Janáčová z teplického domu dětí. „Jakmile budeme mít k dispozici nějaké závazné informace, budeme okamžitě reagovat,“ dodala.

Vlajkovou lodí teplického DDM je tradiční tábor v Hnačově na Klatovsku, který navázal na dřívější letité stanové pobyty v Defurových Lažanech. „V nejistotě nejsou nejen stovky rodičů s dětmi, ale také početný personál, který každoročně dáváme dohromady,“ popsala Janáčová. „Zapojují se i brigádníci, kteří během roku žijí v zahraničí. Uvidíme, jak to bude,“ podotkla.

Velkou otázkou zůstává i režim na výletech v rámci příměstských táborů. Provozovatelé domů dětí zatím netuší, kam s nimi budou moct chodit. „Vždy jsme se snažili, abychom pro ně měli pestrý program, jezdili jsme na výlety autobusem a chodili do různých zařízení s mnoha lidmi pohromadě,“ poznamenala Janáčová.

Neskončil ještě ani školní rok, a tak nejasnosti platí i u zájmových kroužků, které vláda uvolní od 25. května ve velmi omezeném režimu, pouze ve skupinách do 5 dětí.

„Většina našich zájmových kroužků tuto podmínku nesplňuje a u některých by rozdělení na menší skupiny nemělo smysl, třeba u florbalu či dalších kolektivních sportů. Bohužel není možné uspořádat ani naše tradiční akce pro veřejnost, jako je Pálení čarodějnic, Akademie DDM nebo Den dětí,“ napsal ve vyjádření pro rodiče na stránkách DDM Teplice ředitel střediska volného času Aleš Perch.

Podobně jako v Teplicích vidí nejasně situaci i v Bílině. Potvrdila to ředitelka tamního „domečku“ Krista Sýkorová. „Určitá naděje tu je, ale jistotu zatím nemáme. Máme připraveno, zamluveno a uvidíme. Rodiče se nás samozřejmě ptají, jak to bude. Nemůžeme jim ale nic konkrétního říci, oni to chápou,“ uvedla ředitelka. Odkázala na součinnost s Českou radou dětí a mládeže, jejíž zástupci celou situaci řeší s ministerstvem školství.

Tradiční tábor na léto mají připravený také tepličtí skauti ze střediska Dvojka. Zatím doufají, že se na své tábořiště na Labské stráni na Děčínsku podívají. Letos by to měl být navíc tábor s cyklistickým zaměřením. „Ale nepovinně. Dostaneme se tak snáze na výlety do vzdálenějších míst. Alternativou budou pěší výlety po okolí,“ napsali vedoucí střediska na svých webových stránkách. V případě, že by se tábor nekonal, rodičům celou zaplacenou částku vrátí.

S očekáváním vyhlíží vývoj situace s tábory také matka dvou malých školáků Miluše Pokorná z Teplic. „Prázdniny jsou dlouhé, už teď v dubnu jsme si museli s manželem vybrat nějakou dovolenou. Jak to bude v létě, nevíme. Babičky bohužel už nemáme, takže tábory jsou pro nás jedinou záchranou přes prázdniny. A děti se každý rok těší,“ prohlásila.