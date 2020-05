Ohořelé dřevěné kusy padaly dolů na silnici do Mikulova, která musela být z bezpečnostních důvodů uzavřená. Na místě zasahovalo několik jednotek. Škoda se vyčísluje. Po kolejích nad údolím občas profrčí i "žralok", video máme v článku dále.

Hasičům byl poplach vyhlášený v neděli krátce před 13 hodinou. Nejblíže to měla jednotka z Hrobu. „Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná o požár několika trámů na železničním mostě. Z odpadajících kusů chytla i zeleň pod mostem. Několik ohnisek jsme pomocí jednoho útočného proudu rychle zlikvidovali,“ uvedli hrobští hasiči k zásahu.

Po příjezdu HZS PS Duchcov se pak na místě zasahující chlapi řídili pokyny velitele zásahu. „Rozebrali jsme pár ohořelých prken na mostě a místo předali drážním hasičům. Po celou dobu zásahu byla uzavřena komunikace v obou směrech,“ informovali o zásahu dále hasiči z Hrobu. Na místě byla také jednotka HZS SŽDC Ústí nad Labem a hlídka PČR.

Takto po mostě občas projede i "žralok".

Škoda a poničení mostu se bude teprve vyčíslovat. Od roku 1998 jde o technickou památku v rámci celé trati vedoucí přes Osek, Hrob a Dubí na Moldavu.

Železniční viadukt, který je lákadlem pro fotografy, je součástí památkově chráněné horské tratě Most-Moldava, nazývané Teplický Semmering. Jedná se o trojpolový most s ocelovou příhradovou konstrukcí umístěným na dvou kamenných pilířích, který byl navržen vrchním inženýrem Janem Bydžovským.

Krušnohorská železnice musí překonávat nejen velké převýšení, ale také hluboká údolí. Na konci roku 1884 byla dokončena železniční trať z Hrobu přes Moldavu do Saska. Při výstavbě byl postaven přes údolí potoka Bouřlivec největší most na této trati. Ocelový příhradový most o délce 145 metrů stojí na dvou Kamenných pilířích a je ve výšce 34 metrů nad potokem. Pod mostem vede také silnice do Mikulova.