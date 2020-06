Sedm a půl milionu. Za tolik prodává realitní kancelář historickou budovu vlakového nádraží na Moldavě. Objekt se nachází v majetku obce, která hledá kupce kvůli vysokým nákladům na provoz, které by zatížily rozpočet. Záměr kritizují železniční nadšenci a spolky, kteří chtějí spojnici do saského Freibergu obnovit.

Teplický Semmering



Moldavská dráha, které se přezdívá Teplický Semmering, spojuje Most s Moldavou v Krušných horách. Do roku 1945 vedlo přímé železniční spojené do saského Freibergu. Jednání o propojení se Saskem se vedou od roku 2018. Nádražní budova, která vznikla v letech 1875 až 1876, je od roku 1998 chráněnou historickou památkou.

O prodeji rozhodlo zastupitelstvo na konci loňského roku, kdy vyhlásilo záměr prodeje. Na konci května objekt začala nabízet realitní kancelář. „Naše obec nemá na tak velký projekt, jakou oprava je, prostředky,“ zdůvodňuje rozhodnutí starostka obce Lenka Nováková.

V majetku obce se budova nachází od roku 2016, kdy ji za více než tři miliony koupila od Správy železniční dopravní cesty. V plánu měla Moldava nádraží opravit a začít využívat k původnímu účelu. Brzy se ale začal projevovat špatný technický stav.

Budova je zchátralá, bylo nutné provést řadu dílčích oprav včetně výměny oken. Neplechu páchala také rozsáhlá nákaza dřevomorky, která se chystala napadnout i krovy. Českojiřetínský spolek, který usiluje o opětovné propojení Moldavské dráhy se saským Freibergem, ale poznamenává, že obec mohla pro své úsilí získat výraznou finanční pomoc od státu. Příležitosti ale nevyužila.

„Reálně existuje možnost získat dotaci, která by uhradila náklady až z 95 procent,“ vysvětluje jeho člen Petr Fišer. Dotaci na obnovu brownfieldu, která u Moldavy připadá v úvahu, vypsalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Náklady na opravu už dříve obec odhadla na padesát až šedesát milionů korun.

Příznivci dráhy také poukazují na to, že saská strana, město Freiberg, investovalo do odkupu a opravy své historické nádražní budovy 1,2 milionu eur.

„Náklady hradí obec ze svých prostředků, šanci sáhnout si na takovou dotaci od státu, jako má česká strana, nikdy Freiberg neměl,“ poznamenává Fišer.

Záměr obce prodat budovu kritizují i lidé, kteří na Moldavu celý život jezdí. Ať už na pěší výlety, nebo za lyžařskými zážitky. Na sociálních sítích se zvedla vlna nevole. „Je mi z toho smutno, když v ní člověk jako učedník něco prožije, tak ho to vezme za srdíčko,“ lituje prodeje Petr Neumann. Další se bojí, zda bude nádraží i s novým majitelem sloužit svému účelu. „Hned bych věděl jak to využít, jen doufám že to nedostane do ruky někdo kdo si na tom jen propere peníze,“ obává se Pavel Pejša.

Podle starostky Novákové by ale samotná oprava nic nevyřešila. Reálné propojení Moldavské dráhy s Freibergem je zatím v nedohlednu. „Jednání se opětovně protahují. Máme informaci z německé strany, že došlo k dalšímu odložení studie proveditelnosti. V tuto chvíli si nemůžeme dovolit tak velký objekt, pro který nemáme využití, provozovat,“ tvrdí.

„Je to příliš velká zátěž pro rozpočet, který se kvůli dopadům pandemie COVID-19 ještě zmenší,“ doplňuje. Zároveň ale připouští, že se zatím žádný zájemce o koupi nepřihlásil a obec musí připravit záložní plán.