/FOTO, VIDEO/ Zastávku u továrny AGC využívá hrstka cestujících, do modernizace ale tečou velké peníze. Souvisí s tím nákladné opravy na trati.

Nádraží v Řetenicích | Video: Deník/Petr Málek

Cestující by se tam dali počítat na prstech obou rukou, přesto i pro jejich komfort utratí Správa železnic miliardu korun. Takový balík totiž spolyká celková rekonstrukce nádraží Řetenice v Teplicích. Část prací už je hotová. Nové je nástupiště, přístupová lávka nad ním, opravené jsou tři přilehlé železniční přejezdy a také jeden most. V samotných Řetenicích i navazujícím úseku do Oldřichova u Duchcova proběhla rekonstrukce trakčního vedení. Teď přišla na řadu stará budova nádraží. Bagr ji shodil k zemi. Řeší se, co ji nahradí. Stejně jako lávku, která zajišťuje příchod k vlakům.