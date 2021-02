V současné době hledá firmu, která by připravila projekt a další potřebné dokumenty, aby se mohlo začít stavět v září příštího roku. Modernizace má stát 800 milionů korun. Změnit se toho má hodně.

Plánů a termínů na změnu jedné z dominant Teplic byla v minulých letech celá řada. To si uvědomuje i současný majitel, kterým je Správa železnic. Modernizaci myslí vážně i s ohledem na to, že železniční trať Most – Teplice – Ústí a dál do Děčína považuje za páteřní síť. Práce se dotknou celého budovního komplexu. „Jedním z hlavních cílů rekonstrukce výpravní budovy v Teplicích je nalézt odpovídající využití dosud neužívaných prostor v objektu s důrazem na poskytování služeb veřejnosti,“ sdělil Marek Illiaš ze Správy železnic.

Jako příklad uvedl prostory ve vyšších patrech rozlehlé historické budovy, které už řadu let chátrají. Jedinými obyvateli tu jsou teď holubi, jejichž výtrusy zdobí nejeden bývalý drážní byt. „V plánu je udělat v těchto místech kanceláře s přístupem přes schodiště z hlavní odbavovací haly. Počítáme také s ubytovacími kapacitami se samostatným vchodem ze západní části objektu,“ naznačil vizi Illiaš.

Správa železnic v rámci plánované rekonstrukce řeší kromě modernizace také budoucí obsazenost výpravní budovy. „Naší snahou je přemístit a centralizovat do výpravní budovy okolní provozy Správy železnic. Soustředit na jedno místo řízení provozu, přesunout sem údržbové kapacity a poskytnout v jednom středisku zázemí dopravců,“ doplnila za správce objektu Nela Friebová.



Přestavba architektonicky zajímavé stavby, která byla v minulosti sídlem soukromé Ústecko-teplické dráhy, by měla proběhnout do konce roku 2023. Předpokládané investiční náklady dosahují 800 milionů korun, ačkoliv ještě vloni Správa železnic hovořila o ceně o téměř polovinu nižší. „Původně uváděná cena byla počátečním odhadem. Nynějších 800 milionů korun je předpoklad dle záměru projektu, který stanovil stavebně -technický průzkum,“ vysvětlila Friebová.



To, že se s památkově chráněnou budovou musí něco udělat, vnímá také vedení města Teplice. „Je to první místo, které vidí lidé, kteří do Teplic přijedou vlakem na návštěvu nebo do lázní. V tuto chvíli objekt příliš reprezentativní rozhodně není. Dosavadní plány na modernizaci nikdy nevyšly. Tak to snad klapne nyní,“ konstatoval v souvislosti s nádražní budovou, která nikdy nepatřila městu Teplice, primátor Hynek Hanza.

Také cestující poukazují na to, že současný vzhled nádraží není pěkný. „Jezdím pravidelně do Ústí. Často, když jdu na nádraží a vidím, jak vypadá zvenku, tak si říkám, že to pro Teplice není dobrá vizitka,“ uvedl student Lukáš Svoboda.



Podle nynějších plánů by měla být v přízemí objektu zachována odbavovací hala, veřejné WC a také maloobchodní prostory s přístupem z hlavní odbavovací haly a z ulice Na Hrázi. Vzniknout by měly i stravovací prostory s přístupem z ulice Na Hrázi. Naposledy prošlo nádraží částečnou obnovou před patnácti lety.

Budova je dílem architekta Josefa Turby, který se podílel také na plánech starého teplického divadla. Současný vzhled je výsledkem přestavby z roku 1871. Od té doby se ale zvenčí na budovu prakticky nesáhlo. První větší projekt na modernizaci se objevil v roce 2007, kdy do Teplic přišla firma Bostas a v rámci projektu „Živá nádraží“ představila revitalizaci celého nádražního komplexu za dvě miliardy korun. Včetně podchodu frekventované silnice před nádražím a nákupním areálem za kolejemi. Vize počítala také s hotelovým provozem v části hlavní budovy. Rok po představení návrhu novinářům ale firma od drahého plánu na přestavbu nádraží v moderní obchodní centrum ustoupila.