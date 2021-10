Šablonové malby, zlacení štukové výzdoby a další ozdobné prvky původního vzhledu budovy vlakového nádraží v Teplicích. Takové historické skvosty objevili památkáři při nedávném průzkumu, který předcházel plánované rekonstrukci. Ještě lepší zprávou je, že se tyto původní prvky vrátí na oči veřejnosti. Podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové je restaurátoři v rámci revitalizace nádražní budovy obnoví. Původní harmonogram stavebních prací by to nemělo časově nijak zvlášť ovlivnit.

Památkově chráněný objekt čeká kompletní revitalizace, během které se obnoví do nynějška skrytá výzdoba z poloviny 19. století. Restaurátoři ji objevili, když si přijeli budovu prohlédnout. Podle nich se to dalo očekávat. „Předpokládali jsme to, jelikož tu v minulosti byly reprezentativní sály, včetně dobového prostoru velké restaurace. Jsou tu mramorové podlahy, štuková výzdoba. Sondy ukázaly, že byla dříve dokonce bohatě pokovena. Zlacení jsme našli také před vstupem do nádraží. Šablonové malby jsou pod současnou vrstvou,“ informovala v dokumentu, který zveřejnila Správa železnic, restaurátorka Martina Fořtíková.

Rekonstrukce památkově chráněné výpravní budovy v Teplicích má začít ještě letos. V první fázi přijde na řadu fasáda a střecha. „Rekonstrukce bude zahrnovat práce na celé obálce objektu. Interiér a venkovní plochy v okolí přijdou na řadu v druhé fázi. Dojde také k obnovení původní stylové nádražní restaurace. V prvním patře vznikne rozsáhlý společenský sál, jednak pro využití Správy železnic, tak pro příležitostné nájemce. Vzniknou také služební a nájemní byty,“ přiblížila Dagmar Kryštovová, která má přípravné práce za Správu železnic na starosti. Pokud bude zájem, mohou na nádraží vzniknout také lékařské ordinace.

Hotovo má být v polovině roku 2024. Za modernizaci, která proběhne za provozu, zaplatí Správa železnic podle odhadu minimálně 800 milionů korun. Historická mohutná budova je dílem architekta Josefa Turby, který se podílel například také na plánech starého teplického divadla. Současný vzhled je výsledkem přestavby z roku 1871. České dráhy v roce 2016 převedly teplické nádraží do majetku Správy železnic (tehdy ještě jako Správy železničních dopravních cest). Nový vlastník poté budovu zařadil na seznam plánovaných oprav.

Do nádraží se ve větší míře neinvestovalo přes deset let. V 90. letech tehdejší kolejové nástupiště nahradily perony a menších úprav se dočkala vstupní hala.