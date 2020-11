Pisklavý zvuk od koles brzdícího osobního vlaku není teď jediným hlukem, který lze slyšet na nádraží v Krupce - Bohosudově. Ušní bubínky cestujících musí vstřebávat nápory hluku od hydraulických kladiv, vrtacích souprav a sypajícího se kamení z korb nákladních aut. Nádraží prochází rekonstrukcí, při které vzniknou dvě nová nástupiště.

Práce si objednala Správa železnic. „Rekonstrukcí projdou i navazující traťové úseky do Chabařovic a do Teplic v Čechách. Stavební práce potrvají do konce roku 2022. Rychlost projíždějících vlaků se poté zvýší až na 135 km/h,“ uvádí mluvčí Správy železnic Marek Illiaš. Náklady prací v celém traťovém úseku přesáhnou 1,5 miliardy korun.

Podle starosty Krupky Zdeňka Matouše nádraží jako celek potřebovalo modernizaci už řadu let. „Cestující z našeho města dostanou větší komfort. Lepší budou i přístupové komunikace,“ komentuje.

Areál nádraží bude mít nově dvě části - pro nákladní a osobní přepravu. Z pohledu jízdního řádu se v podstatě nic nezmění, protože osobní vlaky budou po dokončení prací zastavovat v nově vybudovaném prostoru zastávky. Tvořit ji budou dvě vnější nástupiště o délce 120 metrů, umístěná v blízkosti železničního přejezdu v ulici Pod dolní drahou. Součástí modernizace je také instalace nového sdělovacího systému. Kolejiště projde redukcí. Nově zde vyroste nákladový manipulační prostor pro vlečku do nedaleké továrny Knauf.

Jedním z těch, kdo čas od času vystupuje v Krupce na nádraží, je Milan Novotný. Cestuje za kamarády z Teplic. „Hlavně večer za šera není prostor nádraží příliš nasvícený. Chtělo by to také lepší nástupní prostory,“ míní.

Správa železnic coby objednavatel prací má pro něj potěšující zprávu. Součástí modernizace je i lepší osvětlení. Stejně tak požadované peróny pro snadnější nástup a výstup.

Kromě samotné stanice projdou rekonstrukcí i obě koleje v mezistaničním úseku Chabařovice – Bohosudov a první traťová kolej mezi Bohosudovem a Teplicemi v Čechách. „Ta se směrově a výškově srovná s již dříve rekonstruovanou druhou kolejí,“ podotýká Illiaš. V návaznosti na úpravy železničního spodku a svršku proběhne i kompletní rekonstrukce trakčního vedení, a to v souladu s koncepcí přechodu na jednotnou napájecí soustavu v příštích letech.