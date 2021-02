/VIDEO/ Nádraží Zámecká zahrada v Teplicích, včera a dnes. Podívejte se, jak vypadá v současné době nádraží, které dříve patřilo k hodně vyhledávaným.

Vlakové nádraží Zámecká zahrada v Teplicích. | Video: Petr Málek

V provozu je pouze jedna kolej, ostatní zarůstají. Jde o nádraží na turistické lokálce z Teplic přes Bystřany, Úpořiny, Žalany, Bořislav až na Litoměřicko. Vhodné spojení do oblasti Opárenského údolí. Ještě by to chtělo opravit sesuvem poškozenou trať dále do Lovosic. Historie trati sahá do června 1894, kdy ministerstvo dopravy obdrželo žádost o povolení provést přípravné práce pro lokálku Teplice – Lovosice. První vlaky tudy projely 16. prosince 1897. Dříve v prostoru nádraží Zámecká zahrada poskytovala provozní zázemí výtopna o 4 stáních s dílnou.