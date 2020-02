Dlouholetý senátor za Teplicko Jaroslav Kubera zemřel 20. ledna. O jeho nástupci bude jasno po doplňovacích volbách, které se uskuteční v pátek a sobotu 27. a 28. března. V prvním kole hlasování se ale vzhledem k vysokému počtu jmen nejspíše nerozhodne, podobně jako ve všech předchozích letech. Vítěz voleb se mandátu ujme na zbytek Kuberova funkčního období, tedy na zhruba čtyři roky.

Kandiduje i současný primátor Teplic

Kuberova nástupce v roli teplického primátora Hynka Hanzu navrhla ODS coby svého kandidáta až v pondělí, těsně před uzávěrkou přihlášek. „Oslovili ho členové místního sdružení Teplice a má podporu nejen od nich, ale také od Regionální rady ODS Ústeckého kraje. Rozhodnutí kandidaturu přijmout pro něj bylo velmi těžké, a to především proto, že Jaroslav Kubera byl nejen jeho dlouholetým kolegou a zároveň „politickým učitelem“, ale také přítelem,“ řekl předseda regionálního sdružení ODS Karel Krejza.

Hynek Hanza potvrdil, že jeho hlavním cílem je pokračovat v politice Jaroslava Kubery. „Pro Teplice a ostatní místní obce a města, se kterými jsem často v kontaktu, chci zachovat úzké propojení se Senátem, které se nám osvědčilo. Mým heslem nejen pro senátní volby je Jistota vaší svobody,“ konstatoval.

O křeslo usiluje ředitel gymnázia

Druhou známou osobou, která se hodlá v doplňovacích volbách utkat o hlasy voličů a svoji kandidaturu zveřejnila mezi posledními, je ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman.

„Pan Kubera nastavil laťku vysoko. Stejně jako on i já si hodlám mandát odpracovat od začátků a těším se na to,“ komentoval své rozhodnutí. Kandiduje jako nezávislý, zázemí mu poskytuje strana Senátor 21, která má v horní komoře parlamentu své tři zástupce a společný senátorský klub. Bergmanovu kandidaturu podporuje TOP 09. „V Ústeckém kraji je potřebné více než kde jinde se spojovat s dalšími demokratickými stranami a subjekty, které reprezentují podobné hodnoty,“ sdělil předseda TOP 09 v kraji Michal Kučera.

Senátorem za Teplicko chce být i dlouholetý starosta Duchcova Zbyněk Šimbera (ČSSD). Kandidaturu poměrně dlouho zvažoval. Deníku ji potvrdil v úterý 11. února. „Rozhodnutí ve mně muselo uzrát. Náš okres má své problémy a jako senátor bych je chtěl pomoci řešit,“ svěřil se s tím, že během následujících dnů připraví program, se kterým bude chtít oslovit voliče. Konkurence v boji o křeslo v horní komoře parlamentu se nebojí. „Protikandidáti mají můj respekt, ale není důvod vyvěšovat bílou vlajku,“ uvedl.

V minulém týdnu už potvrdili svoji účast například hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) nebo starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO 2011). Za Piráty půjde Tomáš Tožička, Zdeněk Pešek za Trikolóru. Do boje o senátorský post by měl zasáhnout i krajský zastupitel Bohumil Ježek (SPD). Tajemstvím zůstávají zahalená poslední tři jména. Úřad, kde se kandidáti museli do pondělí nahlásit, je zatím sdělit nemůže s odkazem na probíhající procesní kontrolu jednotlivých registrací.

Výrazný politik ODS a dlouholetý teplický primátor Jaroslav Kubera zemřel nečekaně 20. ledna ve věku 72 let. Senátorem byl dvě desetiletí, od roku 2016 byl ve vedení horní komory - nejprve jako místopředseda a v závěru roku 2018 byl zvolen předsedou. Na podzim 2018 porazil Kubera v senátorských volbách za Teplice v druhém kole Bergmana kandidujícího za hnutí Senátor 21. Kubera získal 55,6 procenta hlasů, účast byla 15,73 procenta. V prvním kole se o post senátora v tomto obvodu ucházelo devět kandidátů.