Na poslední předprázdninovou sobotu (25. června) pozval Milan Vobruba do lázeňského města na sever Čech automobilová zvučná jména. Arazin, Lank, Gottfried, Křeček, Zapadlo, Chovánek nebo Černohorský.

Ty všechny jsme mohli vidět v závodních autech při Rallye Sklo Union Teplice, které se na Teplicku a okolí jezdilo v 70. a 80. letech jako jeden ze závodů republikového seriálu. Po desítkách let se opět vrátí závodní auta na náměstí Svobody do centra města. Pořadatel vyšel vstříc legendám, a připravil pro ně také jednu rychlostní zkoušku. Z Oseka na Dlouhou louku. V rámci závodů do vrchu, které se tam budou konat.