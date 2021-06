„Jasně to ukazuje na to, že v naší společnosti jsou stále rezervy,“ říká Tepličan, kterého místní mohou znát třeba jako pořadatele pikniků v Zámecké zahradě nebo spoluiniciátora pomoci osamoceným seniorům.

Deník ho coby gaye oslovil v souvislosti s nedávným fyzickým útokem na dvojici homosexuálů v Praze. Skupina mužů tam podle policie napadla na Rašínově nábřeží šéfredaktora časopisu Lui Jakuba Starého, protože se držel za ruku s jiným mužem.

„Když mi někdo řekne, že LGBT (hnutí leseb, gayů, bisexuálů a transgender lidí – pozn. red.) mají přeci u nás už rovnost, tak mu dávám právě toto za příklad. Co když se vedou dva kluci za ruku, nebo si dají na veřejnosti pusu? V diskusích pak často čítám, že si to mají nechat na doma. Přitom tyhle projevy lásky jsou u heteráků běžné. U osob stejného pohlaví toto ale zažité mezi lidmi stále není,“ komentuje Zauer.

Jakub Starý skončil po útoku skupiny heterosexuálů hodně otřesený. "Mám vyražený přední zub, pohmožděniny na hlavě a modřiny po těle. Do Pavla na zemi kopalo několik týpků, má výrazně viditelné pohmožděniny na hlavě a řekl bych, že měl štěstí, že neskončil s otřesem mozku. Nebo hůř. Miloš dostal pěstí do obličeje, vyvázl s krvavým nosem," podělil se o svůj hrůzný zážitek poté, co se jiným lidem nelíbilo to, že se držel za ruku v parku s jiným mužem.

Kdy se myšlení lidí srovná, nelze tipovat. „Nám se s Tomem něco podobného nestalo,“ podotýká teplický gay Robert. Možná právě proto, že hned od začátku vztahu se s přítelem Tomášem domluvili na preventivním opatření. „Odvykli jsme si chodit za ruku hned ze začátku vztahu, protože to vzbuzovalo pozornost,“ dodává.

Patří k neznámějším homosexuálním párům na Teplicku. O svém vztahu hovoří otevřeně. S Tomášem se Robert poznal přes inzerát před 17 lety, 15 let spolu žijí ve společné domácnosti. Své „ano“ si řekli v létajícím balónu. Milují cestování, dobré víno a rádi poznávají lokální gastronomii. "Rádi bychom jednou zažili pravou svatbu," říkají v rozhovoru pro Deník.