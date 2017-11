Následující čtyři týdny budou teplotně mírně nadprůměrné

Severní Čechy - Následující čtyři týdny budou teplotně mírně nadprůměrné, ochladit by se mělo v polovině prosince. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Srážkově by se toto období nemělo lišit od minulých let, kdy byl průměrný úhrn 41 milimetrů.

"Průměrné týdenní maximální teploty vzduchu se budou pohybovat kolem 6 °C, v posledním týdnu předpovědi (od 11. prosince) kolem nebo slabě nad 0 °C," uvedli meteorologové. Teplotně nadprůměrné by měly být týdny od 27. listopadu a 4. prosince. ČTĚTE TAKÉ: Mašinky má nově podporovat Spolek lokálních drah. Vznikne na Moldavě Od nedělního poledne do pondělního večera platí výstraha ČHMÚ před sněhovými jazyky. Mohou se tvořit v horských oblastech, ojediněle hrozí i závěje. Na horách napadne do pondělního večera většinou deset až 25 centimetrů nového sněhu, na návětří hor i 40 centimetrů. Vítr dosáhne v nárazech rychlosti až 70 km/h, zeslábne v pondělí večer. Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období od 20. listopadu do 17. prosince je 0,8 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1998, kdy se průměr dostal na minus tři stupně Celsia. Naopak v roce 2006 průměrná teplota vyšplhala na 5,6 stupně. ČTĚTE TAKÉ: Samice nosorožce Zamba žije v Ústí 37 let. V pondělí oslaví 47. narozeniny

