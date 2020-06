Nástupce Jaroslava Kubery v Senátu vyberou lidé v pátek a sobotu

Druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu proběhne v okrese Teplice v pátek 12. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. června od 8 do 14 hodin.

Volby - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Přemysl Spěvák