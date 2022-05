Aktuální data k nehodovosti na Teplicku poskytla Asociace českých pojišťoven. Z dostupných údajů se v posledních letech jako problémový jeví dálniční přivaděč od Bystřan k Řehlovicím. Přestože jsou tu ploty podél silnice, uvádějí řidiči často jako příčinu toho, že vyjeli ze silnice, ohrožení od přebíhající zvěře. Za dva roky se v tomto úseku stalo 11 nehod. Nepřiměřená rychlost převládá jako příčina nehod na silnici z Teplic do Bíliny. Za dva roky se tam stalo 32 nehod. Nejčastěji u Hostomic, kde je zúžení na mostě a také v lokalitě u Kladrub. Hodně nehod je kvůli nepřiměřené rychlosti také na silnici z Dubí do Háje.

Na silnicích okresu Teplice zemřelo za dva roky 12 lidí. Po takovýchto nehodách se poměrně často u krajnic objeví malé pomníčky, které tragédii mají připomínat. Pro pozůstalé pietní místo. Má to ale i negativní efekt. Kamenné desky, různé dřevěné kříže, rozpůlené pneumatiky a další připomínky na místě tragických nehod komplikují silničářům údržbu okolí silnic. Shoda není mezi dopravními experty, zda mohou být taková místa spíše varováním nebo nežádoucím rozptýlením řidičů. „Kouknete na to a na moment zapomenete, co se děje na silnici před vámi. Začne vás zajímat křížek u cesty, odláká vás od řízení a další nehoda v tom místě je nasnadě,“ vyjádřil se v minulosti k tomuto tématu Jan Pechout, když zastával funkci dopravního experta BESIP pro Ústecký kraj.

Pozor na nebezpečné nehody: Toto jsou místa, kde Češi nejčastěji bourají

Křižovatka ve tvaru „T“ u Bystřan, silnice z Duchcova do Háje, v Teplicích u nemocnice silnice v klesání pod Bořislaví u odbočky na Žalany, nebo silnice u Srbic. To všechno jsou místa, kde je možné vidět křížky připomínající dopravní nehodu s tragickým koncem. Již léta jsou tato místa předmětem sporu. Z většiny jsou totiž na cizím pozemku. Mnozí by je raději neviděli, neboť hořící svíčky jako vzpomínky mohou způsobit požár. Křížky a kamenné desky zase vadí při sekání trávy. Pietní místa u silnic vznikají bez povolení. Není totiž žádný předpis, který by podobné situace řešil. Úřady je prozatím tolerují.