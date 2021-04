Zakázku od Správy železnic získala litoměřická společnost Chládek & Tintěra. Smlouvu obě strany podepsaly v těchto dnech. Dokumentace je dostupná na Hlídači veřejných zakázek (hlidacstatu.cz). Vyšetřování nehody ještě nebylo uzavřeno. Není tedy jasné, kdo má škodu uhradit.

K nehodě došlo vloni v září. Na nádraží a blízkém přejezdu vykolejil vlak s uhlím, které se rozsypalo po okolí. Vagony se převrátily na bok a poničily nejen koleje, ale také elektrické zabezpečení. Doprava tu stála několik dnů. Proč vlak vykolejil, Drážní inspekce ani půl roku po nehodě nesdělila. „Mimořádná událost dosud nebyla došetřena, vyšetřování nadále probíhá. V průběhu šetření se k příčinám mimořádných událostí nevyjadřujeme,“ sdělil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Čeká se především na znalecké posudky. Jako předběžnou příčinu havárie určili vyšetřovatelé v září na místě závadu na vozech.



Výší škody bylo zářijové vykolejení nákladního vlaku společnosti SD – Kolejová doprava jednou z největších loňských mimořádných událostí na české železnici. K vykolejení nákladního vlaku u Úpořin na Teplicku došlo v sobotu 26. září po osmé hodině ráno. Souprava vezla uhlí z Bíliny směrem na Ústí nad Labem. K vykolejení došlo v oblasti nádraží, na které navazuje železniční přejezd. Mimo koleje skončilo několik vagonů, z toho tři se převrátily.

„Na první pohled to vypadalo hrůzostrašně. Štěstí bylo, že se při té nehodě nikomu nic nestalo. Když jsem viděl povalené poničené vagony a stav přejezdu, hned mi bylo jasné, že opravit to bude znamenat hodně práce, aby to pracovníci dráhy celé uvedli do původního stavu,“ vrátil se k železniční nehodě starosta sousedních Bystřan Ivan Vinický, který se tehdy přijel na místo události podívat. V místě kolize má obec totiž některé pozemky. Ty ale dotčeny nebyly.

Poškozeny byly kromě trakčního vedení i stovky pražců a několik výhybek. První odhady škody hovořily o částce 30 milionů korun. První vlak po zprovozněném přejezdu v plném provozu přejel až po několika dnech.