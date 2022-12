Policie hledá dvě osoby, které byly u tragické nehody ve Střelné

Popsat policii, jak se to stalo. To by mohly dvě osoby, které teď hledají dopravní policisté v Teplicích. Měly se totiž zrovna pohybovat v místě, kde se stala 30. listopadu krátce před šestou hodinou večerní tragická dopravní nehoda.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech