Táhlá rovinka s následnou zatáčkou na I/27 u Litvínova, sjezd a výjezd na D8 u Siřejovic, dvě místa u Chlumce na I/13, ústecká Přístavní ulice, nedokončené úseky na I/7 na Lounsku nebo úsek na I/15 mezi Libčevsí a Želkovicemi. To jsou podle Portálu nehod nejnebezpečnější místa na silnicích v Ústeckém kraji. Největší nebezpečí, že „potkáte” strom, je mezi Varnsdorfem, Rumburkem a Šluknovem a na silnici mezi Kadaní a Žatcem. Nejvíce střetů se zvěří je zase na Lounsku a Litoměřicku. To vše lze zjistit z datového projektu, který vychází ze statistik policie a pojišťoven. Data mají sloužit k efektivním úpravám rizikových míst, informování šoférů, a už brzy by také mohly sloužit řidičům v navigacích.

Navigace by řidičům mohly hlásit místa, kde se v Ústeckém kraji velmi často bourá, v časech, kdy to nejvíce hrozí, říkat, kde dochází ke střetům se zvěří nebo oznamovat, kde se hodně bourá do stromů. „Spolupracujeme s firmami, které dodávají navigační programy, aktuálně projekt dokončujeme. Věřím, že už příští rok by mohla navigace říkat, kde jsou jaká riziková místa. Hotovo by mělo být v řádu měsíců,“ představil novinku, která má pomáhat šoférům, Jan Chalas z Portálu nehod.

„Bacha strom!” Střetů jsou stovky, obětí nehod po nárazech do stromů je mnoho

Jaká místa by navigace v Ústeckém kraji mohla hlásit? Vůbec nejvíce nehod je v regionu u Siřejovic u D8, na tamních sjezdech a nájezdech někteří řidiči nedokážou včas reagovat. Za dva roky se odehrálo 34 střetů, před časem i jeden smrtelný. Nejčastější příčinou je nedostatečné věnování se řízení. „Kdo to na místě nezná, může zazmatkovat, nehody jsou tam docela často,“ řekl Slavomír Soukup, který místem denně projíždí cestou do práce. Úpravy se tam zatím nechystají, vše splňuje normy.

„Obecně by pomohlo, kdyby řidiči byli opatrnější. Dělají se různá opatření, aby nehod bylo méně, ale některá místa jsou problémová. Nejvíce pomůže, když šoféři budou jezdit bezpečněji, budou dávat větší pozor,“ myslí si dopravní expert Jan Pechout. „Říká se: Jak žiješ, tak řídíš. Řada lidí, bohužel, dohání čas v autě, dělají si z něj kancelář, volají, řeší různé věci okolo a nevěnují se dostatečně řízení,“ pokračoval Pechout.

Nebezpečné střídání

Dalším z rizikových míst je táhlá rovinka, která svádí k předjíždění, s následnou zatáčkou na I/27 na cestě z Mostu do Litvínova, těsně za Zálužím. Celkem 32 nehod za 2 roky. Hodně problémové jsou aktuálně úseky na nedostavěné dálnici číslo 7 na Lounsku. Nebezpečné jsou třeba výjezdy z už dostavěných částí D7 na staré dvouproudové úseky. Například u Sulce. „Šoféři se neumí rychle přizpůsobit zpět na pomalejší jízdu. Kousek je dálnice, kousek dva pruhy a někdy si řidiči neuvědomí, že naproti už může jet auto. Také po rozjetí na dálnici v užších místech nezpomalují,” popisuje Jan Pechout.

Nehody přitahuje i ústecká Přístavní ulice. Hodně řidičů tam zmatkuje, nedává správně přednost. Dvě problémová místa jsou také u Chlumce na I/13. Odbočka na Chlumec v táhlé rovince a křižovatka, kde se cesty rozdělují na Ústí a na Děčín. Extrémně hodně nehod je také na úseku I/15 mezi Libčevsí a Želkovicemi, po táhlém pozvolném stoupání a rovince, kde šoféři často sešlápnou plyn, přichází ostrá zatáčka. Bývá tam mnoho zraněných. „Svádí to k rychlejší jízdě. Rozjetí řidiči pak vlétnou do zatáčky, nestačí brzdit. Navíc je to při rychlé jízdě vynáší ven, a když zaprší, tak to tam také může více klouzat,“ popisuje Jiří Král, šéf dopravních policistů na Lounsku.

Ujel! Nepomohl… Od každé desáté dopravní nehody v Ústeckém kraji odjede viník

Při debatě s Portálem nehod odborníci kvitovali úpravy, které se dějí hlavně ve městech. Například chválili renovaci křižovatky na teplické Masarykově ulici u červeného kostela, došlo tam prý k výraznému zklidnění. Pochvaly se dočkala i instalace semaforu, který reaguje na rychlost projíždějících řidičů v Bělehradské ulici v Ústí nad Labem. Když jedou rychle, naskočí jim červená. Přestupků je tam nyní desetina. V Ústí se má rovněž brzy začít s přestavbou velmi frekventované a problémové ulice Sociální péče, kde dochází k mnoha karambolům. Přeměna na bezpečnější místo by měla odstartovat v příštím roce, dokončovat se má v roce 2024.

Odborníci se věnovali i střetům se stromy. Nejvíce nebezpečné jsou v tomto směru komunikace mezi Varnsdorfem, Rumburkem a Šluknovem a také silnice z Kadaně na Žatec, konkrétně u odbočky na Krásný Dvoreček. Další problémový úsek je na I/27 mezi Lomem a Osekem. Drtivou většinu střetů se stromem zaviní podle odborníků šoféři. „Nedávají pozor, nevěnují se řádně řízení, věnují se něčemu jinému, třeba mobilu. Nebo podcení situaci. Často také jedou rychle a nezvládnou řízení,“ popisoval Jan Pechout. „Když už někdo vyjede ze silnice, měl by se určitě snažit, pokud to jde, vyhnout pevné překážce. Pokusit se zabránit čelnímu střetu,“ pokračoval.

Tragické dny? Pondělí a pátek. Před a po víkendu se nejvíce bourá a umírá

Ke střetům se zvěří nejvíce dochází na Lounsku a Litoměřicku. Zvyšují se počty zvěře, řidiči jezdí rychleji. Nejrizikovějšími časy jsou brzké ráno a pak opět navečer, když zvěř migruje. Nejčastěji ke střetům dochází v březnu, dubnu, květnu a říjnu. Existují projekty, které mají zvěř od silnic odhánět, jsou účinné, v poslední době ale dochází v Ústeckém kraji k jejich útlumu. Nákladné elektronické plašiče někteří nenechavci totiž opakovaně a často kradou a kraj již nechce projekt financovat. Odpudit zvěř umí také pachové ohradníky, kde je pach predátora. Potíž je ale v tom, že pach po čase vyprchá, zvěř si také zvykne. Ani myslivci v poslední době už tolik ohradníků nechtějí instalovat.

„V ideálním případě by se silnice měly stavět nebo upravovat tak, aby odpouštěly chyby. Ale ne vždy to jde. Řidiči prostě musí jezdit s rozumem, opatrně, předvídat. A nikdo by si neměl myslet, že je bezchybný šofér, koleduje si tím o průšvih,“ dodal v debatě dopravní expert Jan Pechout.