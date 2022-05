V Ústeckém kraji stoupá počet nehod se zvěří a také „odřenin“ na parkovištích. Roste i počet karambolů, které mají na svědomí opilí lidé. Velkým strašákem jsou telefony a neustálé psaní SMS zpráv. Od ledna do konce dubna vyšetřovala policie na silnicích v kraji přes 3,5 tisíce nehod. 11 lidí při nich zemřelo.

Srážky se srnkou nebo divočákem na silnicích tvoří pětinu z celkového počtu policií letos vyšetřovaných havárií. „V případě těchto srážek s lesní zvěří bylo za první čtyři měsíce roku o 132 nehod více než ve stejném období vloni,“ vybrala z krajských statistik nehodovosti mluvčí policie Ilona Gazdošová.

Podle autorů takzvaného Srna indexu tento trend odráží opětovné zintenzivnění provozu na silnicích po koronavirovém útlumu. Rizikový pro motoristy je právě v tomto období přechod z večera do noci. K nejvíce srážkám se zvěří v posledních dvanácti letech docházelo vůbec nejčastěji o květnových večerech mezi 21. a 22. hodinou. Tedy těsně po západu slunce. „Zvířata překračují silnice poměrně často. Ne vždy jsou úspěšná. Pokud žijí v blízkosti komunikací, což je v naší krajině s hustou silniční sítí spíše pravidlem, rizikové situace se tak opakují,“ řekl na toto téma Deníku Michal Bíl z Centra dopravního výzkumu.

Zdroj: Deník

Policie řešila na silnicích Ústeckého kraje od ledna do konce dubna celkem 3 503 nehod. Ve srovnání s čísly za stejné období loňského roku je to o 360 „bouraček“ více. Usmrceno bylo 11 osob, loni 15. Hmotná škoda přesáhla 180 milionů korun.

Nejčastější příčinou vzájemných kolizí aut nebo individuálních nárazů do stromu, lamp nebo domů na silnicích regionu byl podle policejních zdrojů nesprávný způsob jízdy. K častým prohřeškům však podle mluvčí Gazdošové patří také nepřiměřená rychlost, nedání přednosti v jízdě a nesprávné předjíždění.

Na poli jednou skončil například řidič Ladislav z Teplic. „Jel jsem z Proboštova na Krupku, bylo brzo ráno, takže docela ještě mlha. Proti mně najednou vyjelo auto ze zatáčky, přičemž zčásti už bylo v mém pruhu. Musel jsem intuitivně strhnout volant doprava. Zastavil jsem až mimo silnici. Ten druhý jel dál jakoby nic. Z hlíny mě vytáhl táta náklaďákem. Na autu kromě špíny nic nebylo,“ popsal zkušenost z minulých let mladý Tepličan.

Nárůst počtu nehod policie sleduje také v případě střetů se zaparkovaným vozidlem. V těchto případech se často stává, že viník ujede. Jako se to stalo třeba nedávno v Teplicích. V ulici Komenského se tu během noci neznámý řidič nevěnoval plně řízení svého vozidla a narazil do pravého zadního boku zaparkovaného auta značky Smart. Od nehody ujel. Policie teď hledá svědky, kteří by pomohli incident objasnit.

Nezanedbatelný podíl na letošní nehodovosti mají ti, kteří řídí auto při návratu z různých domácích mejdanů nebo pouličních „nalejváren“. 125 šoférů totiž mělo od ledna do dubna při nehodě alkohol nebo drogy v krvi. Většina z nich kolizi přímo zavinila. Alkohol podle expertů snižuje pozornost při řízení.

Nicméně podle průzkumu, který v minulých letech uspořádala agentura STEM/MARK, kterého se zúčastnilo více než pět set řidičů, nejvíce ohrožují bezpečnost silničního provozu „blbci za volantem“ s telefonem v ruce. Ty děsí Čechy více než opilí řidiči, stav silnic, špatné počasí, hustota provozu a vysoká rychlost dohromady. Posílání SMS a telefonování za jízdy jsou podle výsledků průzkumu hlavní příčinou nepozornosti při řízení, která pak může způsobit dopravní nehodu. Nejde ale jen o telefonování za jízdy. V dnešní době to je neustálé sledování sociálních sítí, odesílání zpráv či ovládání navigace. Běžné lidské aktivity jako konzumace jídla, kouření či komunikace se spolucestujícími mají na nehodovost mnohem menší vliv.