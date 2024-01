V Galerii Teplice se o víkendu 2. až 4. února uskuteční akce zaměřená na čokoládu s názvem Nejsladší víkend, označována často také jako čokofest.

Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program včetně výstavy vypovídající o historii čokolády, bude vaření, degustace, workshopy, soutěže a největší část akce zaberou stánkového prodeje.

Akce bude v daném víkendu v pátek od 14 do 18, v sobotu od 10 do 18 a v neděli od 10 do 17 hodin.

Své stánky tu letos rozloží prodejci nejrůznějších čokoládových specialit a dobrot. V hlavní roli čokoládových dobrot bude pralinka v různých podobách. Neskutečné jsou třeba ty z luxusní belgické čokolády, plněné jemným krémem. I ty budete moci prý na festivalu ochotnat.

Věděli jste například, že belgická pralinka pochází ze začátku 19. století. Uvnitř čokoládové kopulky je obvykle ukrytý oříšek. V novodobějších podobách také třeba čím dál tím více oblíbený slaný karamel. Může být i káva nebo různé likéry.

Jako specialita Francie se prezentovala jejich výhradně mandlová pochutina obalená v tepelně upraveném cukru. Americká pralinka bude zase spíše fondán. Pokud ale obecně v Evropě řeknete, že chcete čokoládovou pralinku, a nevyhledáváte specializované obchody, tak vám nejspíše nabídnou obyčejný čokoládový bonbon. Cenově je totiž mnohem levnější než tradiční pralinka.

Tak co, už máte chuť? Za festivalem čokolády, který si v minulých letech vydobil své každoroční místo v kalendáři akcí v Galerii Teplice, stojí společnost ChrisEvents. Podobné akce pořádá po celé republice.

