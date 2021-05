Některé akce jsou už teď zrušené, jiné přesunuté, další proběhnou v komornější podobě, někde organizátoři vyčkávají, jak se bude situace kolem pandemie a rozvolňování vládních opatření vyvíjet.

Od pondělí 17. května povolila vláda pořádat venkovní kulturní akce s maximální účastí 700 lidí, na mnohé v kraji ale chodí daleko více lidí. Příkladem je žatecká Dočesná, která se pravidelně konala první víkend v září. Návštěvnost lidí se počítala v desítkách tisíc. Loni ji kvůli pandemii město zrušilo, v Žatci se v rámci projektu Dočesná jinak uskutečnila s finanční podporou města řada menších akcí. Podobný model se připravuje i letos. „Organizátoři požádali pro letošek o podporu 38 akcí. Radní ji schválili pro 19 z nich, o dalších třech rozhodnou v závěru května zastupitelé,“ sdělila vedoucí odboru kanceláře úřadu žatecké radnice Simona Schellová. Žadatelé si mezi sebou rozdělí milion korun, vesměs půjde o kulturně hudební akce v průběhu července, srpna a září.

Už nyní je jasné, že stejně jako klasická Dočesná nebude v září ani Mostecká slavnost. „Z důvodu epidemiologické situace a nejistým vývojem v nadcházejícím období byla zrušena,“ sdělila mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová. Mostecká slavnost se měla konat v areálu děkanského kostela, návštěvnost této akce se pohybuje mezi 20 až 30 tisíci lidmi. Podle mluvčí navzdory aktuálnímu ústupu pandemie nelze reálně předpokládat, že bude v září možné takto velké akce pro veřejnost pořádat.

V Teplicích posunuli termín Lázeňské. Tradiční slavnost rovněž patří k největším akcím v Ústeckém kraji, konat by se měla o měsíc později, než je obvyklé. A to poslední víkend v červnu. Kvůli pandemii se město letos rozhodlo pro mnohem komornější verzi. Z pěti pódií omezí jejich počet na dvě, program se rozprostře po celých Teplicích. „Chceme, aby se zapojily také hospody. U jejich teras budou vystoupení hudebníků,“ uvedl náměstek primátora Teplic Jiří Štábl.

Zrušená je ale další podobná velká kulturně hudební akce na Teplicku. V Duchcově se letos nebudou konat Casanovské slavnosti, které vždy v červnu oživí tamní zámek včetně přilehlé zahrady.

Pořadatelé také zrušili jeden z největších hudebních festivalů v ČR – Rock for Churchill ve Vroutku na Podbořansku. Měl se konat poslední víkend v srpnu. „Panuje velká nejistota, nic jiného nám tedy nezbývá než festival stejně jako loni zrušit a program opět přesunout na další rok,“ sdělil šéfdramaturg festivalu Kamil Šír. Ve stejný termín plánuje ve Vroutku jiný, menší festival s českými kapelami.

Velkou hudební akci Vysmáté léto v Kadani její pořadatelé nezrušili, ale rozdělili do více termínů. Koncerty známých zpěváků a skupin by měly probíhat pod tamním hradem ve čtyřech dnech od června do září.

V Děčíně ještě na začátku roku doufali, že se tamní městské slavnosti budou moci uskutečnit, jak je zvykem, v květnu. Dokonce vyhlásili i tendr na ohňostrůjce. „Bohužel epidemiologická situace v květnu pořádání slavností neumožnila,“ sdělil náměstek děčínského primátora Martin Pošta. Město je přesunulo na září.

Stejný měsíc jsou v plánu tradiční vinobraní v kraji – v Litoměřicích, Roudnici nad Labem či ve Velkých Žernosekách. Slavnosti vína a burčáku s hudebním programem jejich pořadatelé připravují, o podobě akcí ale rozhodne vývoj kolem pandemie.