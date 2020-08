Sezóna krmičů je v plném proudu. Majitelé zvířat v ohradách ale prosí, aby si lidé přilepšení dobytku na loukách raději odpustili, neboť tím mohou zvířata zabít. Lidem totiž mnohdy nedochází, že i stádo ve výběhu má zajištěné své pravidelné a především dávkované krmení. Donesené a ještě nedobře vysušené pečivo, které lidé náhodně přinášejí, může kozám, ovcím a v hojné míře také koním způsobit vážné zdravotní problémy, mnohdy i smrt. Nevhodná je i čerstvě nařezaná tráva ze sekaček.

V minulosti se už stalo hodně případů, kdy právě přikrmovaní od lidí bylo spíše na škodu. O zvířata je přitom postaráno, i když to na první pohled nemusí vypadat. „I přesto, že se koně pasou přes léto v travním výběhu, mají samozřejmě zajištěnou ještě další pravidelnou stravu. A to buď přímo ve stájích, kam si je jezdci během dne odvádějí kvůli sportovní činnosti, nebo přímo ve výběhu v podobě donesené doplňkové potravy. Dodávka vody a její pravidelná kontrola je samozřejmostí,“ uvedla Petra Svobodová, která má stáj v Úpořinách. V případě nevhodné stravy, byť v dobré víře donesené od lidí, podle ní hrozí zvířeti zdravotní problémy. Třeba kolika, což jsou velké bolesti v oblasti břicha.

Lidé mnohdy nerespektují ani cedule na ohradníku, aby zvířata nekrmili. V jednom výběhu pro koně někdo nedávno vysypal tři tašky starého pečiva. Koňáci se snaží před takovými aktivitami varovat prostřednictvím svých facebookových stránek, které jsou hodně sledované a mají tím pádem mezi příznivci zvířat velký dosah. „Žádáme všechny lidičky, co mají rádi koně: Nekrmte je. Majitelé si je nakrmí sami. Hlavně podle toho, co právě v daný den potřebují. Ať se pak nemusí bojovat o jejich život,“ zní jedna z typických výzev.

Nasdílenou ji lze nalézt například na stránkách spolku Stáj U Lucky v Bystřanech.

Nejde jen o to, že by se koně mohli otrávit. Podle Petry Svobodové z úpořinské Sportovní stáje může hromada pečiva a jablek vysypaná na jednom místě z igelitové tašky způsobit koňskou rvačku o jídlo. Dokládá to například tři roky starý případ, který se stal v Nižboru u Berouna. Větší koně tam při takovémto boji o potravu, kterou někdo vysypal do výběhu, pokopali malou kobylu Rebelku. Majitelé ji následně museli nechat utratit. „Přitom její smrt byla úplně zbytečná. Někdo nasypal do ohrady staré pečivo, o které se koně poprali. Kobylce přitom nešťastnou náhodou zlomili nohu, což je u koní prakticky konec,“ popsala tragickou událost Mirka Pondělíčková z rodinného koňského centra.

Majitelé koní v teplickém okrese, kterých je čím dál více, se často setkávají i s tím, že jim sousedé nasypou do výběhu posekanou trávu přímo ze sekačky. I to může zvířatům způsobit velké problémy. Tráva ze sekačky kvůli teplu začne poměrně rychle kvasit, což uvolňuje v koňském žaludku plyny a může to způsobit koliku. Vzhledem k tomu, že jde často o trávu velmi krátkou, koně ji řádně nepřežvýkají, tedy nesmísí se slinami, jako to běžně dělají. Místo toho ji hned spolknou. Posekaná tráva navíc může obsahovat byliny, které jsou pro koně jedovaté.

Naopak prakticky neomezené krmení divokých prasátek je povolené v oboře Dvojhradí ve Mstišově. Staré pečivo si lze za příspěvek vyzvednout v sáčku u vstupu.