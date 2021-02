Tvrdě to tak dopadne na lidi, kteří v Sasku pracují mimo vybrané profese. Mezi takové patří i Jaroslav Vomáčka, který pracuje ve strojírenské společnosti v Königsteinu asi patnáct kilometrů od hraničního přechodu. „Zatím žádné oficiální informace nemáme. Ale máme v Německu zajištěné ubytování, takže se tam budu muset dočasně přestěhovat. Nejhorší je, že nevím na jak dlouho,“ vyhlíží budoucnost Vomáčka, který v Děčíně nechá dvě děti a manželku. Firma, ve které je zaměstnaný, má pro něj zatím práci na dva týdny. Co bude poté, je otázkou dalšího vývoje.

O zpřísnění pravidel informoval v pátek Institut Roberta Kocha, který má v Německu na starosti dohled nad epidemií. Od neděle se tak na hranice na německé straně pravděpodobně opět vrátí stálé hlídky, které budou dohlížet na dodržování omezení vstupu do Saska. Ti, kteří budou moci do sousední země i nadále, navíc budou muset mít každý den negativní test. Bez něj se neobejdou ani dopravci zboží. Kvůli zařazení mezi země s výskytem mutací koronaviru padne i možnost si přes Německo zkracovat cestu, čehož využívají především lidé z Děčínska a Liberecka.

Uzavření hranic s Německem bude mít také dopad na železniční dopravu. České dráhy totiž od neděle do odvolání přeruší přeshraniční spoje do Saska a Bavorska. Na Děčínsku se omezení týká linky mezi Děčínem, Bad Schandau a Rumburkem, kde vlaky nepojedou v úseku mezi Dolním Žlebem a Dolní Poustevnou. Nepojedou ani mezistátní rychlíky do Berlína. "Provoz dálkových vlaků bude postupně omezen během soboty 13. února 2021. Ve směru z Prahy do Německa už nepojedou vlaky EC 176, 174 a 378. Vlak EC 172 už nepojede v úseku Praha – Hamburk (v úseku Budapešť – Praha jede bez omezení)," uvedly České dráhy na Twitteru.

Provoz přeshraničních regionálních vlaků, které #CD a jejich partneři zajišťují mezi Ústeckým, Karlovarským a Plzeňským krajem a spolkovými zeměmi Sasko a Bavorsko, bude dočasně přerušen od neděle 14. února 2021. — České dráhy, a.s. (@ceskedrahy_) February 12, 2021

Problémy na česko – německých hranicích se týkají velkého počtu lidí. „Velká část pendlerů dělá v gastronomii. Ti jsou buď na kurzarbeitu, nebo je již máme v evidenci. Nemyslím si proto, že by nová opatření ze strany Německa měla výrazný vliv na nezaměstnanost u nás,“ míní ředitel děčínské pobočky Úřadu práce Vlastislav Hlaváč s tím, že skutečný vliv na počet lidí bez práce v pohraničních okresech se ukáže v příštích dvou až třech týdnech. Podle Hlaváče měli větší obavy z vlivu omezení života přes hranice na nezaměstnanost v uplynulých měsících. Ale ani tehdy nebyli pendleři, kteří ztratili práci, tím hlavním důvodem růstu nezaměstnanosti.

Podle saského novináře Steffena Neumanna, který se specializuje v německých novinách Sächsische Zeitung na Českou republiku, taková drakonická opatření nezbytně nutná nejsou. „Pendleři jsou nyní pravidelně testováni, podíl pozitivních případů je hluboko pod obvyklými hodnotami v Sasku, méně než deset procent,“ říká Neumann.

Podle německého odborového svazu DGB není zatím znám případ ohniska covidu ve společnosti s českými zaměstnanci. „Situace v České republice je samozřejmě katastrofická, ale přeshraniční pohyb je již nyní výrazně omezen. Spolková policie na hranicích se bude nudit,“ dodává Neumann s tím, že situace je stejná jako loni na jaře, jen v opačném gardu. Tehdy česká vláda prakticky ze dne na den hermeticky uzavřela česko – německé hranice.