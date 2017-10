Nemoc zapříčinila dočasné omezení provozu předprodeje MHD

Teplice – Kvůli nemoci zaměstnanců byly mimořádně upraveny otvírací časy v kanceláři předprodeje MHD a meziměstské dopravy na Benešově náměstí.

MHD Teplice. Ilustrační fotoFoto: Deník / Traxler Zdeněk

Omezení potrvá během čtvrtku i pátku. Otevřeno je dočasně od 7 do 12 a od 12.30 do 16 hodin. Příští týden by pak už měl předprodej, včetně dobíjení karet, normálně fungovat.