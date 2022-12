„Změna si vyžádá především výstavbu nových pavilonů, které nahradí některé současné objekty, jejichž uspořádání je právě pro další rozvoj zdravotní péče a jejich organizaci nevyhovující,“ uvedla mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová.

Dokument, který do budoucna řeší rozvoj celého nemocničního areálu, připravovalo s odborníky vedení Krajské zdravotní a také přímo zdravotníci v místě. „Jsem proto rád, že můžeme připravené projekty v rámci dlouhodobého výhledu uplatnit. Perspektiva rozvoje nemocnice je důležitá. Její konkrétní podoba, kterou nabízí zpracovaný generel, je pozitivním signálem k celé veřejnosti, pacientům i personálu,“ zmínil ředitel Nemocnice Teplice Tomáš Hrubý.

Pro odborníky, kteří se na vizi nemocnice podíleli, to byla náročná úloha. „Především na zmapování současného stavu budov, jejich technického vybavení a určení vazeb mezi jednotlivými odděleními. Areál nemocnice vznikal postupným vývojem během posledních sta let a některá řešení se nám dnes už mohou zdát neopodstatněná, ač v době vzniku svoji logiku měla,“ přiblížil architekt Zdeněk Sláma, co bylo pro architekty při zpracování generelu teplické nemocnice nejnáročnější. Jeho tým má zkušenosti s projekty zdravotnických zařízení pro veřejný i soukromý sektor na řadě míst v republice.