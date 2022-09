Není to jediná investiční akce, která v teplické nemocnici probíhá. Spravující společnost Krajská zdravotní jich pro tuto dobu naplánovala více. Gynekologicko-porodnické oddělení mělo na konci prázdnin mimo provoz porodní sál. Přesouval se do adekvátního provizoria, protože porodnice projde plánovanou modernizací. „Omezení provozu bylo nutné z důvodu zahájení rekonstrukce naší porodnice a nutnosti přestěhovat celý porodní sál do náhradních prostor. Uzavření jsme naplánovali na čtyři dny,“ uvedl Tomáš Hrubý, ředitel Krajské zdravotní – Nemocnice Teplice.

Porodní sál v náhradních prostorách už funguje. Personál má od 2. září za sebou i porody. Po dobu stěhování zajistily péči o rodičky porodnice v dalších zdravotnických zařízeních Krajské zdravotní v Děčíně, Ústí nad Labem, Mostě, Chomutově a Litoměřicích.