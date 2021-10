V nemocnicích opět přibývá pacientů s covidem-19 a na lůžka se více dostávají i ti, kteří jsou očkovaní. Jde ale v drtivé většině o seniory, vakcíny u nich mohou rychleji ztrácet účinnost, často mají navíc další nemoci. Kvůli vyšším číslům nakažených a hospitalizovaných s koronavirem byla v Ústeckém kraji otevřena druhá covidová jednotka intenzivní péče.

„Hospitalizovaných je aktuálně 22 pacientů. Z nich je 80 % neočkovaných. Na jednotce intenzivní péče je nyní 7 lidí, na standardních lůžkách 15. Stále je významným faktorem věk, průměrný věk hospitalizovaných je 67 let. Počty hospitalizovaných bohužel pozvolna stoupají,“ informoval v pátek 15. října primář ústeckého infekčního oddělení Pavel Dlouhý.

Právě ústecké infekční oddělení a tamní JIP bylo nyní místem, kde se soustředili všichni pacienti s koronavirem z celého kraje. Kvůli růstu počtu nakažených a hospitalizovaných ale bylo nutné otevřít další jednotku intenzivní péče specializovanou na pacienty s koronavirem. „Blížíme se vyčerpání kapacity naší JIP, proto jsme aktuálně otevřeli druhou v nemocnici v Teplicích. V případě potřeby jsou připraveny další, například na mosteckém plicním oddělení,“ zmínil Dlouhý.

Ve špitálech přibývá také očkovaných pacientů, podle odborníků u řady starších seniorů s časem ztrácí vakcína na účinnosti. „Očkování funguje. Je to velmi významná zbraň v boji s koronavirem. Jde v drtivé většině o starší pacienty, kteří byli očkovaní nejdříve. A stejně jako u jiných očkování, také očkování proti koronaviru u starších lidí rychleji ztrácí účinnost, s věkem se rychleji ztrácí imunita. Tito pacienti mají často také další nemoci,“ vysvětlil primář. „U starších lidí proto výrazně doporučujeme posilující dávku,“ dodal Dlouhý.

Ke třetí dávce vakcíny odborníci aktuálně vybízejí právě hlavně seniory. Mohou k němu po 8 měsících od druhé dávky, v průběhu října se ale interval zkrátí na 6 měsíců. „Senioři v kraji o posilující dávku zájem mají. Třetí dávku už aplikují všechna očkovací centra, ale také mobilní týmy, které objíždí hlavně domovy pro seniory. S očkováním třetí dávkou se začíná, nyní jsou vakcinováni ti, kteří první dvě dávky dostali mezi prvními. Očekáváme, že zájem bude nyní růst s tím, jak se budou moci vakcinovat další lidé, kteří šli na jaře k očkování později,“ uvedla hlavní hygienička Krajské zdravotní Dana Vaculíková, která má v kraji na starosti vakcinační centra.

„Prozatím jsme v kraji aplikovali 1 647 třetích dávek,“ přiblížila v pátek Vaculíková. Z celkem 817 tisíc obyvatel kraje bylo prozatím dvěma dávkami očkováno 408 530 lidí, alespoň první dávku má 433 588 lidí starších 12 let.

V kraji prozatím od začátku pandemie onemocnělo koronavirem 125 583 lidí. S covidem-19 zemřelo už 2 641 lidí. Čísla nově nakažených jdou v posledních dnech rychle nahoru. V posledním týdnu bylo 70, 59, 52 a 65 případů denně. „Tento podzimní nárůst jsme čekali. Děti jsou ve školách, je více kontaktů. Je to stejné jako u viróz a chřipek. S tím, jak se děti více setkávají, nemoc se více šíří. Od nich to pak dostanou rodiče, předávají si nemoc v rodině. Zatím se nám ale ohniska daří poměrně rychle lokalizovat a šíření zastavovat,“ popsala aktuální stav krajská hygienička Lenka Šimůnková. Nyní je podle ní nejhorší situace v okresech Louny a Most.

Hygienici a epidemiologové dál doporučují očkování, říkají, že by bylo dobré mít ještě vyšší proočkovanost, než je nyní. Doporučují ho i mladým lidem. I mladý člověk podle nich může mít vážný průběh, vakcinací tak chrání nejen sebe, ale i své rodiče a prarodiče. „Věřte očkování! Očkování je jediná cesta z této krize. Pokud se nebude očkovat, tak se toho nikdy nezbavíme a nikdy to neskončí. Účinnost vakcín je fantastická, mají úžasné výsledky. Je to naše naděje. Je to zázrak vědy a medicíny, jsem moc rád, že je máme, že je můžeme využít,“ podpořil vakcinaci primář ústeckého infekčního oddělení Pavel Dlouhý.